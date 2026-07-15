لبنان يعتقل شخصًا مقربًا من حزب الله بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

12:20 ص

الوكيل الإخباري- صرّح مسؤول قضائي لـ"فرانس برس"، الثلاثاء، بأن السلطات اللبنانية ألقت القبض على رجل مقرب من حزب الله بتهمة التجسس لصالح إسرائيل وتقديم معلومات استخباراتية أدت إلى مقتل قادة في الحزب. اضافة اعلان





وقال المسؤول الذي يتابع التحقيق، وطلب عدم الكشف عن هويته: "تم اعتقال عميل إسرائيلي رفيع المستوى الأسبوع الماضي في بيروت".



وزعم أن المشتبه به كان "متورطًا في تزويد إسرائيل بمعلومات دقيقة أدت إلى اغتيال مسؤولين في حزب الله، بمن فيهم أربعة من كبار قادة الأمن".



وأضاف المسؤول: "كان مقربًا جدًا من قادة حزب الله، وكان يمتلك معلومات واسعة النطاق بسبب علاقته بهم".



وبحسب المسؤول، فقد تم احتجاز الرجل الأسبوع الماضي في مطار بيروت أثناء استعداده للصعود على متن رحلة جوية متجهة إلى العراق.



وينحدر المشتبه به من جنوب لبنان، وقد قام بعدة رحلات إلى العراق، موطن زوجته.



ومن هناك، بحسب المسؤول نفسه، كان يذهب إلى تركيا للقاء ضباط وعملاء مرتبطين بالموساد الإسرائيلي وتزويدهم بمعلومات عن الأهداف التي كان يجمع عنها بيانات في بيروت.



ولم يكشف المصدر القضائي هوية المسؤولين الذين يُعتقد أن المعلومات المسرّبة ساهمت في استهدافهم، كما لم يحدد توقيت عمليات الاغتيال، مشيرًا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية.



وقُتل العشرات من كبار قادة حزب الله في غارات إسرائيلية منذ 8 أكتوبر 2023، ومرة أخرى عندما توسعت الحرب في مارس 2026.



ويشمل ذلك الأمين العام السابق حسن نصر الله، الذي اغتالته إسرائيل في غارة كبيرة على الضواحي الجنوبية لبيروت في سبتمبر 2024.



وتقول صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن لبنان وإسرائيل في حالة حرب رسمية منذ عقود، وقد ألقت أجهزة الأمن اللبنانية القبض على عشرات الأشخاص للاشتباه في عملهم لصالح إسرائيل، وكثير منهم تم تجنيدهم عبر الإنترنت في أعقاب الانهيار الاقتصادي للبلاد الذي بدأ في عام 2019.



وفي أكتوبر، صرّح مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس" بأنه تم اعتقال أكثر من 30 شخصًا للاشتباه في تزويدهم إسرائيل بمعلومات دقيقة عن منشآت حزب الله وتحركات أعضائه خلال حربها السابقة مع إسرائيل في عامي 2023 و2024، وقد حُكم على أشخاص أُدينوا سابقًا بالعمل لصالح إسرائيل بالسجن لمدة تصل إلى 25 عامًا.





