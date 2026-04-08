لبنان يعلن إعادة فتح أكبر معابره مع سوريا عقب إغلاقه إثر تهديد إسرائيلي

الوكيل الإخباري- أعلنت رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية إعادة فتح معبر المصنع الحدودي مع سوريا بدءا من مساء الأربعاء، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، بعد أيام من إغلاقه بسبب تهديد إسرائيلي باستهدافه.

