لبنان يعلن الخميس يوم حداد وطني على ضحايا الغارات الإسرائيلية

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن يوم الخميس، سيكون يوم حداد وطني على شهداء وجرحى الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت مئات المدنيين الآمنين العُزل.

كما أعلن سلام، في بيان، إغلاق الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات ، وتنكيس الأعلام عليها وتعديل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع هذه الفاجعة الوطنية الأليمة.