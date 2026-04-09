الخميس 2026-04-09

لبنان يعلن الخميس يوم حداد وطني على ضحايا الغارات الإسرائيلية

لبنان يحظر النشاطات العسكرية لحزب الله ويلزمه بتسليم سلاحه
لبنان
 
الخميس، 09-04-2026 12:19 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن يوم  الخميس، سيكون يوم حداد وطني على شهداء وجرحى الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت مئات المدنيين الآمنين العُزل.

كما أعلن سلام، في بيان، إغلاق الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات ، وتنكيس الأعلام عليها وتعديل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع هذه الفاجعة الوطنية الأليمة.


وقال: "نتوجه بأحر التعازي إلى اللبنانيين وذوي الشهداء خصوصاً ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، ونواصل الاتصالات مع الأشقاء العرب والمسؤولين الدوليين من اجل حشد كلّ طاقات لبنان السياسية والدبلوماسية لوقف آلة القتل الإسرائيلية".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يقول إنه بدأ استهداف "منصات إطلاق" لحزب الله في لبنان

علم السعودية

عربي ودولي السعودية تعلن مقتل مواطن وإصابة سبعة اخرين في الهجمات الإيرانية على منشآت الطاقة

روسيا تدرس فرض حظر على تصدير بعض أنواع الوقود

عربي ودولي موسكو تدعو لتحقيق تسوية نهائية للنزاع بين أميركا وإيران

أمانة عمّان الكبرى

أخبار محلية أمانة عمان تعلن إجراء تحويلات مرورية

توضيح صادر عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء

أخبار محلية "الغذاء والدواء": الدواء الذي يحتوي على المادة الفعالة colchicine متوفر

الوكيل الإخباري- قالت ادارة الارصاد الجوية ان الطقس اليوم الاثنين سيكون بارد وغائم جزئياً إلى غائم، مع بقاء الفرصة خلال ساعات الصباح لهطول أمطار خفيفة في الأجزاء الغربية من المملكة، والرياح شمالية غ

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

وزارة الخارجية تتابع تفاصيل مقتل أردنيَّيْن جنّدا مع الجيش الروسي

أخبار محلية الأردن يدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية

التايمز البريطانية: مجتبى خامنئي فاقد للوعي ويتلقى العلاج في قم

عربي ودولي خامنئي: إيران لا تسعى لحرب لكنها لن تتنازل عن حقوقها



 






الأكثر مشاهدة