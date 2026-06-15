الإثنين 2026-06-15 02:01 م

لبنان يقول إنه لم يتبلغ ببنود الاتفاق الإيراني الأميركي لإنهاء الحرب

قائد الجيش اللبناني يبحث الوضع الأمني في لبنان مع جنرال أميركي
لبنان
 
الإثنين، 15-06-2026 11:28 ص

الوكيل الإخباري-   قال مصدر رسمي لبناني، الاثنين، إن بيروت لم تتبلّغ بعد بشروط الاتفاق الإيراني الأميركي الذي أعلنت باكستان التوصل إليه مؤكدة أن وقف إطلاق النار يشمل لبنان.

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ومنذ الإعلان عن الاتفاق، تراجعت وتيرة العمليات العسكرية في جنوبي لبنان، حيث أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن قصف مدفعي إسرائيلي متقطع.

 
 


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