لبنان يقول إنه لم يتبلغ ببنود الاتفاق الإيراني الأميركي لإنهاء الحرب

ومنذ الإعلان عن الاتفاق، تراجعت وتيرة العمليات العسكرية في جنوبي لبنان، حيث أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن قصف مدفعي إسرائيلي متقطع.
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