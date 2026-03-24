لبنان: 1072 شهيدا بسبب العدوان الإسرائيلي

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الثلاثاء، إصابة 14شخصا بجروح في غارة نفذها الجيش الإسرائيلي على دوار العلم في مدينة صور جنوب لبنان.

