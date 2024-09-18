لبنان: 12 شهيدا و2800 مصاب حصيلة انفجارات أجهزة الاتصال

وقال الأبيض في مؤتمر صحفي إن عدد الإصابات نتيجة الانفجارات يتراوح بين 2750 و2800، منها 300 إصابة خطرة، مبيناً أن الإصابات تركزت على الوجه واليدين.
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