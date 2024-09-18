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لبنان: 12 شهيدا و2800 مصاب حصيلة انفجارات أجهزة الاتصال

العلم اللبناني
علم لبنان
الأربعاء، 18-09-2024 03:09 م

الوكيل الإخباري-   أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، اليوم الأربعاء، استشهاد 12 شخصاً بينهم طفلان نتيجة انفجارات سيبرانية استهدفت أجهزة اتصال لاسلكي "بيجر".

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وقال الأبيض في مؤتمر صحفي إن عدد الإصابات نتيجة الانفجارات يتراوح بين 2750 و2800، منها 300 إصابة خطرة، مبيناً أن الإصابات تركزت على الوجه واليدين.

 

بترا

 

 
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