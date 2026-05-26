لبنان: 18 شهيدًا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان والبقاع الغربي

الوكيل الإخباري- كثف الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته، مساء اليوم، على جنوب لبنان والبقاع الغربي؛ مما أدى إلى استشهاد 18 شخصًا وتسجيل عدد من الإصابات.

