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لبنان: 195شهيدًا منذ إعلان وقف إطلاق النار مع إسرائيل

علم لبنان
علم لبنان
 
الإثنين، 30-06-2025 10:10 م

الوكيل الإخباري-   صدرت حصيلة لبنانية رسمية جديدة بالخروقات والاعتداءات التي نفّذها الجيش الإسرائيلي على لبنان منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في الجنوب في 27 تشرين الثاني الماضي.

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وأشارت الحصيلة إلى تسجيل 3799 خرقا، منها 1701 خرقًا بريًا، 1916خرقًا جويًا، إلى جانب 112 خرقًا بحريًا.
وفيما يتعلّق بالخسائر البشرية، بلغ عدد الشهداء 195، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى433 جريحًا.

 
gnews

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