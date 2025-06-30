لبنان: 195شهيدًا منذ إعلان وقف إطلاق النار مع إسرائيل

الوكيل الإخباري- صدرت حصيلة لبنانية رسمية جديدة بالخروقات والاعتداءات التي نفّذها الجيش الإسرائيلي على لبنان منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في الجنوب في 27 تشرين الثاني الماضي.

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