لبنان: 2969 شهيداً و9112 جريحاً منذ 2 آذار جراء العدوان الإسرائيلي واستمرار التصعيد رغم تمديد الهدنة

وشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على جنوبي لبنان السبت، قال إنها تستهدف منشآت تابعة لحزب الله، كما أنذر بإخلاء قرى إضافية يبعد بعضها عشرات الكيلومترات عن الحدود، وذلك غداة تمديد هدنة ترعاها واشنطن.
واتفق البلدان الجمعة خلال جولة ثالثة من المباحثات في واشنطن على تمديد وقف إطلاق النار الذي يسري منذ 17 نيسان/أبريل، وكان من المقرر أن ينتهي الأحد، لمدة 45 يوماً.
ومنذ بدء وقف إطلاق النار، واصلت إسرائيل شنّ ضربات تقول إنها تستهدف حزب الله وعناصره، إضافة إلى تنفيذ عمليات نسف وتدمير في مناطق تحتلها قواتها قرب الحدود.
-
أخبار متعلقة
-
الفلك الدولي يوثق أول ظهور لهلال ذي الحجة في سماء أبو ظبي
-
وزير العدل الفرنسي يزور الجزائر لبحث التعاون القضائي وقضايا حساسة بين البلدين
-
حاملة الطائرات "جيرالد فورد" تعود إلى الولايات المتحدة بعد انتشار استمر 326 يوماً
-
إعلان حالة طوارئ صحية دولية بعد تفشي إيبولا في الكونغو وأوغندا
-
غارات إسرائيلية على جنوب لبنان رغم تمديد الهدنة 45 يوماً
-
3 قتلى و16 إصابة جراء هجوم مكثف لمسيرات أوكرانية على موسكو ومقاطعتها
-
نظام صاروخي بريطاني مضاد للمسيرات في الشرق الأوسط
-
وزير الطاقة الأمريكي يتوقع استئناف الملاحة في هرمز خلال الصيف