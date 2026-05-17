الأحد 2026-05-17 09:30 ص

لبنان: 2969 شهيداً و9112 جريحاً منذ 2 آذار جراء العدوان الإسرائيلي واستمرار التصعيد رغم تمديد الهدنة

دخان يتصاعد من جنوب لبنان
 
الوكيل الإخباري-   أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، السبت، أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 آذار الماضي وحتى 16 أيار الحالي بلغت 2969 شهيداً و9112 جريحاً.اضافة اعلان


وشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على جنوبي لبنان السبت، قال إنها تستهدف منشآت تابعة لحزب الله، كما أنذر بإخلاء قرى إضافية يبعد بعضها عشرات الكيلومترات عن الحدود، وذلك غداة تمديد هدنة ترعاها واشنطن.

واتفق البلدان الجمعة خلال جولة ثالثة من المباحثات في واشنطن على تمديد وقف إطلاق النار الذي يسري منذ 17 نيسان/أبريل، وكان من المقرر أن ينتهي الأحد، لمدة 45 يوماً.

ومنذ بدء وقف إطلاق النار، واصلت إسرائيل شنّ ضربات تقول إنها تستهدف حزب الله وعناصره، إضافة إلى تنفيذ عمليات نسف وتدمير في مناطق تحتلها قواتها قرب الحدود.
 
 


