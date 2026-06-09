الثلاثاء 2026-06-09 12:38 ص

لبنان.. 5 شهداء و8 جرحى في غارة للاحتلال الإسرائيلي

لبنان.. 5 شهداء و8 جرحى في غارة للاحتلال الإسرائيلي
ارشيفية
 
الثلاثاء، 09-06-2026 12:15 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، استشهاد 5 أشخاص وجرح 8 في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مدينة صور جنود البلاد.اضافة اعلان


وقالت الوزارة في بيان، إن "غارة العدو الإسرائيلي على مدينة صور قرب مركز الصليب الأحمر أدت إلى 5 شهداء و8 جرحى 4 من بينهم مسعفون في الصليب الأحمر".
 
 


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