لبنان.. 5 شهداء و8 جرحى في غارة للاحتلال الإسرائيلي

وقالت الوزارة في بيان، إن "غارة العدو الإسرائيلي على مدينة صور قرب مركز الصليب الأحمر أدت إلى 5 شهداء و8 جرحى 4 من بينهم مسعفون في الصليب الأحمر".
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