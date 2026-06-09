لبنان.. 5 شهداء و8 جرحى في غارة للاحتلال الإسرائيلي

12:15 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، استشهاد 5 أشخاص وجرح 8 في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مدينة صور جنود البلاد. اضافة اعلان





وقالت الوزارة في بيان، إن "غارة العدو الإسرائيلي على مدينة صور قرب مركز الصليب الأحمر أدت إلى 5 شهداء و8 جرحى 4 من بينهم مسعفون في الصليب الأحمر".





