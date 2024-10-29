لبنان: 63 شهيدا وعشرات الجرحى في عدوان الاحتلال على بعلبك

وشنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة استهدفت مدينة بعلبك وبلدات شمسطار، الحلانية، بريتال، طاريا، الحفير، العلاق، يونين، الرام، حدث بعلبك وثكنة غورو.
واستهدفت طائرات الاحتلال اليوم الثلاثاء، بلدات الخيام، الجميجمة، قليا، السريرة، الدوير، جباع، شقرا، الناقورة، علما الشعب، جبل اللبونة جنوب لبنان.
وفا
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