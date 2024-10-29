 
الثلاثاء 2024-10-29 11:20 ص
 

لبنان: 63 شهيدا وعشرات الجرحى في عدوان الاحتلال على بعلبك

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 29-10-2024 11:00 ص
الوكيل الإخباري- أفادت وزارة الصحة اللبنانية، أن 63 مواطنا لبنانيا استشهدوا وأصيب العشرات بجروح، جراء عدوان الاحتلال الاسرائيلي على مدينة بعلبك وبلداتها في البقاع، يوم أمس الاثنين.اضافة اعلان


وشنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة استهدفت مدينة بعلبك وبلدات شمسطار، الحلانية، بريتال، طاريا، الحفير، العلاق، يونين، الرام، حدث بعلبك وثكنة غورو.

واستهدفت طائرات الاحتلال اليوم الثلاثاء، بلدات الخيام، الجميجمة، قليا، السريرة، الدوير، جباع، شقرا، الناقورة، علما الشعب، جبل اللبونة جنوب لبنان.

وفا
 
gnews

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