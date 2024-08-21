لبيد: الحكومة الإسرائيلية خسرت الشمال

وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية أفادت بإطلاق نحو 50 صاروخا من جنوب لبنان تجاه مستوطنة كاتسرين بالجولان أسفرت عن إصابة مبانٍ عدة.
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