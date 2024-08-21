 
الأربعاء 2024-08-21 11:46 ص
 

 

لبيد: الحكومة الإسرائيلية خسرت الشمال

لبيد
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد
الأربعاء، 21-08-2024 09:46 ص

الوكيل الإخباري- قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد تعليقا على الهجوم على مستوطنة كاتسرين بالجولان إن "الحكومة خسرت الشمال".

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وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية أفادت بإطلاق نحو 50 صاروخا من جنوب لبنان تجاه مستوطنة كاتسرين بالجولان أسفرت عن إصابة مبانٍ عدة.

gnews

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