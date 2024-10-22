 
الثلاثاء 2024-10-22 11:52 ص
 
 

لتأمين إطلاق سراح الأسرى .. بلينكن يصل إلى إسرائيل

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يصل إلى إسرائيل
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يصل إلى إسرائيل
الثلاثاء، 22-10-2024 10:16 ص
الوكيل الإخباري-  وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء إلى إسرائيل.اضافة اعلان


وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق إن الجولة التي يقوم بها بلينكن للمنطقة يُتوقع أن تستمر حتى الجمعة، وسيبحث خلالها في "أهمية إنهاء الحرب في غزة، وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني".

وكالات
 
gnews

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