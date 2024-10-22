لتأمين إطلاق سراح الأسرى .. بلينكن يصل إلى إسرائيل

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق إن الجولة التي يقوم بها بلينكن للمنطقة يُتوقع أن تستمر حتى الجمعة، وسيبحث خلالها في "أهمية إنهاء الحرب في غزة، وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني".
وكالات
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