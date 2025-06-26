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لجان البرلمان العربي الأربع الدائمة تعقد اجتماعات تحضيرية

البرلمان العربي
البرلمان العربي
 
الخميس، 26-06-2025 05:29 م

الوكيل الإخباري-    عقد البرلمان العربي برئاسة محمد بن أحمد اليماحي اجتماعات لجانه الأربع الدائمة، اليوم، تحضيرا لجلسة البرلمان الخامسة والختامية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع المقرر انعقادها السبت المقبل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

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وناقشت الاجتماعات مجموعة من الموضوعات من بينها التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي وذلك وفق آخر تطورات الأوضاع والمستجدات السياسية، فضلًا عن استعراض مذكرة بشأن إعداد رؤية برلمانية لتفعيل دور الدبلوماسية الوقائية لنزع فتيل الأزمات ومنع نشوب الصراعات من خلال تفعيل الدبلوماسية الوقائية، هذا بالإضافة إلى عرض تقرير حول نشاط اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي.

 
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