لجان البرلمان العربي الأربع الدائمة تعقد اجتماعات تحضيرية

الوكيل الإخباري- عقد البرلمان العربي برئاسة محمد بن أحمد اليماحي اجتماعات لجانه الأربع الدائمة، اليوم، تحضيرا لجلسة البرلمان الخامسة والختامية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع المقرر انعقادها السبت المقبل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

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