لجان البرلمان العربي الأربع الدائمة تعقد اجتماعات تحضيرية

وناقشت الاجتماعات مجموعة من الموضوعات من بينها التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي وذلك وفق آخر تطورات الأوضاع والمستجدات السياسية، فضلًا عن استعراض مذكرة بشأن إعداد رؤية برلمانية لتفعيل دور الدبلوماسية الوقائية لنزع فتيل الأزمات ومنع نشوب الصراعات من خلال تفعيل الدبلوماسية الوقائية، هذا بالإضافة إلى عرض تقرير حول نشاط اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي.
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