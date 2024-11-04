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لجنة الانتخابات المولدوفية: الانتخابات الرئاسية قد تمت ولم تشهد انتهاكات خطيرة

أرشيفية
تعبيرية
الإثنين، 04-11-2024 03:02 م

الوكيل الإخباري - أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في مولدوفا أن الانتخابات التي شهدتها البلاد أمس الأحد قد تمت، مشيرة إلى أنها جرت في جو من الهدوء وبدون "انتهاكات خطيرة".

وقالت رئيسة اللجنة أتجليكا كارامان خلال مؤتمر صحفي إن هيئتها "تعلن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في مولدوفا وتؤكد أن الانتخابات قد تمت. وجرت الانتخابات في جو من الهدوء ودون حدوث انتهاكات خطيرة"، وأضافت أنه مع ذلك "أبلغتنا المفتشية العامة للشرطة بوقوع 225 حادثة".

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وأوضحت المسؤولة أن بين تلك الانتهاكات تصوير بطاقات الاقتراع، والدعاية الانتخابية المحظورة في يوم التصويت، والتوصيل المنظم للناخبين إلى مراكز الاقتراع، وإتلاف أوراق الاقتراع.

 

RT

 
gnews

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