لجنة التحقيق بأحداث الساحل السوري تعلن انطلاق محاكمات المتهمين

وأضاف أنها "لحظات فارقة في تاريخ البلاد تعكس صورة سوريا التي ترسي أسس العدالة والشفافية وتعزز الثقة بالنظام القضائي وتشكل رادعا للمجرمين وتراعي حقوق المتهمين وتشكل ضماناً للمحاكمات العادلة".
ولفت القاضي العنزي إلى أن "جهدا عظيما بذلته وزارات العدل والداخلية والدفاع والمؤسسة القضائية والضابطة العدلية للوصول إلى هذه النتيجة"، مشيرا إلى أن اللجنة "تدرك ضخامة وتعقيد ملف أحداث الساحل وما يتطلبه من دقة وتمحيص في الإسناد القانوني والتجريم والملاحقة والقبض وما إلى ذلك من تفاصيل".
واعتبر رئيس لجنة التحقيق أنه "أمر بالغ الأهمية لذوي الضحايا وكل مهتم بمسار العدالة والإنصاف ويعنينا بالذات إذ نشاهد مخرجات اللجنة تطبق فعلا على الأرض لنثبت للسوريين أولاً ثم للمجتمع الدولي المتمدن أننا نعيش في دولة تراعي العدالة وتطبق القانون.. إنها سوريا الجديدة"، وفق تعبيره.
