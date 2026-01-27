لجنة جائزة التميز الإعلامي العربي تختار الذكاء الاصطناعي موضوعا لنسختها العاشرة

الوكيل الإخباري- اختارت لجنة جائزة التميز الإعلامي العربي خلال اجتماع بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، موضوع "الإعلام العربي والذكاء الاصطناعي....الفرص والتحديات"، للجائزة في نسختها العاشرة على ضوء التحول الرقمي والانتشار المتزايد لاستخدامات الذكاء الاصطناعي.

وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال في جامعة الدول العربية السفير أحمد خطابي إن اختيار الذكاء الاصطناعي موضوعا في النسخة العاشرة للجائزة جاء على ضوء التحول الرقمي بالمنطقة والانتشار المتزايد لاستخدامات الذكاء الاصطناعي بمختلف الأبعاد الإنتاجية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتنموية والحاجة الملحة للتعامل مع هذه الاستخدامات وتأثيراتها على الفضاء الإعلامي.



وأضاف خلال الاجتماع الذي حضره رئيس لجنة الجائزة طلال الهيفي وممثلو الدول الأعضاء في اتحاد وكالات الأنباء العربية، إن اللجنة حددت الفترة التي تبدأ في الأول من شهر شباط إلى 3 أيار المقبل، موعدا لتقديم الترشيحات للجائزة على أن تشمل أربع فئات رئيسة، وهي الأعمال الإذاعية والتلفزيونية والإعلام الإلكتروني، وتضم الفئات الفرعية أفضل تقرير وفيلم تسجيلي وتنويه تلفزيوني، بالإضافة إلى أفضل تحقيق وتنويه إذاعي، وكذلك أفضل تحقيق استقصائي وعمود رأي، وأفضل فيديو وأفضل صورة فوتوغرافية وأفضل تحقيق رقمي.



وأوضح أن الاجتماع ناقش المقترحات الكفيلة بتطوير الجائزة، من بينها دراسة مقترح استحداث مجلس أمناء للجائزة للإسهام في تعزيز متطلبات الجودة والشفافية والمصداقية والانفتاح على القدرات الخلاقة للعاملين في الحقل الإعلامي، وتشجيع ثقافة التميز والابتكار.