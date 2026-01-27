لجنة جائزة التميز الإعلامي العربي تختار الذكاء الاصطناعي موضوعا لنسختها العاشرة

وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال في جامعة الدول العربية السفير أحمد خطابي إن اختيار الذكاء الاصطناعي موضوعا في النسخة العاشرة للجائزة جاء على ضوء التحول الرقمي بالمنطقة والانتشار المتزايد لاستخدامات الذكاء الاصطناعي بمختلف الأبعاد الإنتاجية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتنموية والحاجة الملحة للتعامل مع هذه الاستخدامات وتأثيراتها على الفضاء الإعلامي.
وأضاف خلال الاجتماع الذي حضره رئيس لجنة الجائزة طلال الهيفي وممثلو الدول الأعضاء في اتحاد وكالات الأنباء العربية، إن اللجنة حددت الفترة التي تبدأ في الأول من شهر شباط إلى 3 أيار المقبل، موعدا لتقديم الترشيحات للجائزة على أن تشمل أربع فئات رئيسة، وهي الأعمال الإذاعية والتلفزيونية والإعلام الإلكتروني، وتضم الفئات الفرعية أفضل تقرير وفيلم تسجيلي وتنويه تلفزيوني، بالإضافة إلى أفضل تحقيق وتنويه إذاعي، وكذلك أفضل تحقيق استقصائي وعمود رأي، وأفضل فيديو وأفضل صورة فوتوغرافية وأفضل تحقيق رقمي.
وأوضح أن الاجتماع ناقش المقترحات الكفيلة بتطوير الجائزة، من بينها دراسة مقترح استحداث مجلس أمناء للجائزة للإسهام في تعزيز متطلبات الجودة والشفافية والمصداقية والانفتاح على القدرات الخلاقة للعاملين في الحقل الإعلامي، وتشجيع ثقافة التميز والابتكار.
-
أخبار متعلقة
-
إعلان هام من الخارجية الأمريكية لجميع الراغبين بالسفر وحضور مونديال 2026
-
الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية أطلقت قذيفة نحو البحر الشرقي
-
الاستخبارات العراقية تحذر من تصاعد تهديد "داعش" انطلاقاً من سوريا
-
ضابط ألماني يدعو للاستعداد لحرب صعبة مع روسيا
-
عاصفة ثلجية غير مسبوقة .. 21 قتيلًا وإغلاق واسع للطرق في أميركا
-
رئيس الأركان الروسي يتفقد قوات بلاده في شرق أوكرانيا
-
إسرائيل تعيد ترتيب علاقتها العسكرية مع أمريكا باتفاقية تمتد لعشر سنوات
-
عاصفة شتوية تلغي وتؤخر آلاف الرحلات الجوية في الولايات المتحدة