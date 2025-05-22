الخميس 2025-05-22 10:08 ص
 

لحظة القبض على مطلق النار في واشنطن .. صرخ "فلسطين حرة"

منفذ إطلاق النار في واشنطن
منفذ إطلاق النار في واشنطن
 
الخميس، 22-05-2025 08:19 ص
الوكيل الإخباري- تداولت منصات إعلامية فيديو يُظهر مطلق النار أمام المتحف اليهودي في واشنطن، ما أدى إلى مقتل موظفين تابعين للسفارة الإسرائيلية.اضافة اعلان


وأظهر المقطع لحظة صراخ المشتبه به "فلسطين حرة" أثناء إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة.

وذكرت وسائل إعلام، نقلًا عن الشرطة، أن مطلق النار المعتقل يدعى إلياس رودريغيز، ويبلغ من العمر 30 عامًا، منوّهة بأنه "ليس لدى مطلق النار أي سوابق معروفة تجعله محل مراقبة من قبل أجهزة إنفاذ القانون".

وقال قائد شرطة واشنطن إن المشتبه به شوهد وهو يتجول خارج المتحف قبل إطلاق النار، واعتقله أفراد الأمن لاحقًا.

وأكد قائد الشرطة أن "التحقيقات الجارية ما زالت أولية، وما زلنا نحقق في الدوافع وراء إطلاق النار.. لم تصلنا أي معلومات استخباراتية بشأن عمل إرهابي أو جريمة كراهية في المدينة".



روسيا اليوم
 
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