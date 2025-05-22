لحظة القبض على مطلق النار في واشنطن .. صرخ "فلسطين حرة"

وأظهر المقطع لحظة صراخ المشتبه به "فلسطين حرة" أثناء إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة.
وذكرت وسائل إعلام، نقلًا عن الشرطة، أن مطلق النار المعتقل يدعى إلياس رودريغيز، ويبلغ من العمر 30 عامًا، منوّهة بأنه "ليس لدى مطلق النار أي سوابق معروفة تجعله محل مراقبة من قبل أجهزة إنفاذ القانون".
وقال قائد شرطة واشنطن إن المشتبه به شوهد وهو يتجول خارج المتحف قبل إطلاق النار، واعتقله أفراد الأمن لاحقًا.
وأكد قائد الشرطة أن "التحقيقات الجارية ما زالت أولية، وما زلنا نحقق في الدوافع وراء إطلاق النار.. لم تصلنا أي معلومات استخباراتية بشأن عمل إرهابي أو جريمة كراهية في المدينة".
🇺🇸 — VIDEO: Alleged footage of the D.C. Jewish museum attacker Elias Rodrigues being arrested. pic.twitter.com/iRa9JtLLNr— Belaaz News (@TheBelaaz) May 22, 2025
روسيا اليوم
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