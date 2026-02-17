لعدم ثبوت رؤية الهلال.. عدة دول إسلامية تعلن الخميس رمضان

الوكيل الإخباري- فيما يترقب العالم الإسلامي دخول شهر رمضان، أعلنت عدة دول إسلامية منها إندونيسيا وماليزيا وبروناي أن غرة رمضان يوم الخميس لعدم ثبوت رؤية الهلال، فيما أعلنت دول أخرى مثل الهند وباكستان وبنغلاديش أن اليوم هو 28 شعبان وغدا ستعلن غرة رمضان ليكون إما الخميس 19 فبراير أو الجمعة 20 فبراير.

فقد أعلنت إندونيسيا وماليزيا وبروناي واليابان رسميا أن الخميس 19 فبراير غرة شهر رمضان المبارك، لعدم ثبوت رؤية الهلال، وفق ما ذكره مركز الفلك الوطني عبر حسابه على "إكس".



في حين أعلنت كل من بنغلاديش والهند وباكستان وإيران أن اليوم هو 28 من شهر شعبان، وغدا ستعلن غرة رمضان ليكون إما الخميس 19 فبراير أو الجمعة 20 فبراير.



تحري في السعودية.. ومصر ودول الخليج

أتى ذلك، فيما دعت عدة دول عربية مواطنيها إلى تحري هلال رمضان، مساء اليوم الثلاثاء، فقد حثت المحكمة العليا في السعوديةكل من يرى هلال شهر رمضان بالعين المجرَّدة، أو بواسطة المناظير، على إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.



ويشهد مرصد تمير الجديد الواقع في محافظة تمير الواقعة ضمن مدينة الرياض أول أعمال ترائي لهلال شهر رمضان، ليصبح موقعاً مخصصاً لاجتماع المترائين ورصد الأهلة وفق أسس علمية وتنظيمية معتمدة.



وفي مصر، أعلنت دار الإفتاء المصرية أن مراسم استطلاع هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام ستُجرى مع غروب شمس الثلاثاء من خلال 7 لجان شرعية وعلمية تغطي مختلف محافظات البلاد.



وأوضحت، في بيان، أن اللجان تضم متخصصين من دار الإفتاء المصرية، وهيئة المساحة والمعهد القومي للبحوث الفلكية، وذلك وفق الضوابط الشرعية والمعايير العلمية المعتمدة في تحري رؤية الهلال.



أيضاً في قطر، دعت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، كافة المسلمين في البلاد إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان ، مساء يوم الثلاثاء.



وأفادت اللجنة، بأنه من يرى الهلال عليه الحضور إلى مقر اللجنة الكائن بمبنى الوزارة بمنطقة الدفنة (الأبراج) للإدلاء بشهادته.



وفي البحرين، أعلن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في البحرين، أن هيئة الرؤية الشرعية ستعقد جلسة مساء الثلاثاء لتلقي الأنباء والشهادات برؤية هلال رمضان من داخل البلاد. ودعا المجلس من لديه شهادة أو نبأ عن رؤية الهلال، إلى الاتصال بهيئة الرؤية الشرعية للإبلاغ عن ذلك.



وفي الإمارات، أعلن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أن لجنة تحري هلال شهر رمضان ستنعقد برئاسة رئيس المجلس الشيخ عبدالله بن الشيخ المحفوظ بن بيه، الثلاثاء، في موقع قصر الحصن التاريخي العاصمة أبوظبي. وذكر أن اللجنة ستجتمع عقب صلاة المغرب، لبحث تقارير الرصد الميداني والشهادات الواردة.



وبالكويت، أعلنت هيئة الرؤية الشرعية الكويتية، أنها ستجتمع مساء الثلاثاء لرؤية هلال شهر رمضان المبارك في مقر المجلس الأعلى للقضاء بالعاصمة الكويت. وأهابت الهيئة، بكل من يتمكن من رؤية هلال شهر رمضان أن يتقدم إلى الهيئة للإدلاء بشهادته.



الجزائر وتونس

أما في الجزائر، أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، في بيان أن اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت حدّدت الثلاثاء موعدًا لتحري هلال شهر رمضان.



وقالت إنه سيتم تنظيم ندوة خاصة عقب صلاة المغرب بدار الإمام سيدي عبد الرحمن الثعالبي بالمحمدية بالعاصمة الجزائر، لمتابعة عملية ترقب الهلال، على أن تُبث فعاليات الندوة عبر مختلف وسائل الإعلام.



وفي تونس، أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي التونسي، أن عملية تحري هلال شهر رمضان 2026، ستجرى بعد غروب شمس يوم الثلاثاء، عبر عدد من المراصد في عدد من الولايات، لافتا إلى أنه فلكيا ثبت صعوبة رصده.



سوريا والأردن

وفي سوريا، دعت اللجنة الوطنية لرصد الأهلة في سوريا، المواطنين إلى تحري هلال رمضان قبل غروب شمس اليوم الثلاثاء، مهيبة بكل من يتمكن من رؤية الهلال بالعين المجردة او الوسائل المساعدة المعتبرة شرعا أن يبادر بإبلاغ أقرب محكمة شرعية أو لجنة رصد معتمدة.



وقالت اللجنة في بيان، إنها أعدت فرقا ميدانية من المختصين الشرعيين والفلكيين في مواقع الرصد المعتمدة، مشيرة إلى أنها ستعلن نتائج الرصد وتحديد أول يوم رمضان.



كما دعا مفتي عام المملكة الأردنية أحمد الحسنات في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "بترا"، إلى تحري هلال شهر رمضان مساء الثلاثاء.



بدورها، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب، أن مراقبة هلال شهر رمضان ستكون مساء يوم الأربعاء، ودعت المواطنين إلى ابلاغها بثبوت أو عدم ثبوت رؤية الهلال.



الخميس رمضان في هذه الدول

وفي وقت سابق، أعلنت سلطنة عمان أن الخميس 19 فبراير/ شباط الجاري سيكون أول أيام رمضان، وأن الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان.



كما أعلنت كل من تركيا و سنغافورة أن يوم الخميس المقبل 19 فبراير، سيكون أول شهر رمضان، وفق ما أفاد مركز الفلك الدولي.



هذا وتعتبر رؤية الهلال شرطا أساسيا لبدء الشهر الهجري في العديد من الدول العربية والإسلامية.