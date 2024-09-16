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لقاءات مكثفة لتوسيع الحكومة الإسرائيلية

نتنياهو
نتنياهو
الإثنين، 16-09-2024 03:00 م

الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة معاريف أن الوزير ياريف ليفين والمحامي ميخائيل رافلين يقودان مفاوضات ضم ساعر إلى حكومة بنيامين نتنياهو.

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وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن لقاءات مكثفة تجري في الساعات الأخيرة لتوسيع الحكومة وقد تؤدي لإبعاد عدد من الوزراء.


وأضافت "نتنياهو يعتقد أن إبعاد غالانت في وسط عملية تغيير واسعة لحقائب وزارية سيكون أسهل".

 
gnews

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