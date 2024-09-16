لقاءات مكثفة لتوسيع الحكومة الإسرائيلية

الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة معاريف أن الوزير ياريف ليفين والمحامي ميخائيل رافلين يقودان مفاوضات ضم ساعر إلى حكومة بنيامين نتنياهو.

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وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن لقاءات مكثفة تجري في الساعات الأخيرة لتوسيع الحكومة وقد تؤدي لإبعاد عدد من الوزراء.