لقاءات مكثفة لتوسيع الحكومة الإسرائيلية

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن لقاءات مكثفة تجري في الساعات الأخيرة لتوسيع الحكومة وقد تؤدي لإبعاد عدد من الوزراء.
وأضافت "نتنياهو يعتقد أن إبعاد غالانت في وسط عملية تغيير واسعة لحقائب وزارية سيكون أسهل".
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