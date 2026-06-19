لقاء بين الحكومة الفنزولية والمعارضة برعاية أميركية لبحث الانتقال الديمقراطي

الوكيل الإخباري- ألتقى أعضاء في الحكومة الفنزويلية المؤقتة الخميس، مع حزب معارض رئيسي لبحث تحقيق "انتقال ديمقراطي" في البلاد، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية.

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