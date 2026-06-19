لقاء بين الحكومة الفنزولية والمعارضة برعاية أميركية لبحث الانتقال الديمقراطي

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تومي بيغوت، إن الاجتماع بين رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز والنائب السابقة المعارضة دينورا فيغيرا التي عادت إلى كراكاس الخميس بعد قضائها ثماني سنوات في المنفى، "يمثل خطوة أولى في ما سيكون عملية مدروسة لضمان مجتمع فنزويلي حر ومنفتح".
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