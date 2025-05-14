الأربعاء 2025-05-14 12:57 م
 

لقاء غير متوقع في الرياض .. ترامب والشرع وجهاً لوجه

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع
 
الأربعاء، 14-05-2025 10:37 ص
الوكيل الإخباري-   التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الرياض، الأربعاء، الرئيس السوري أحمد الشرع، وذلك عقب إعلان مفاجئ بأن الولايات المتحدة سترفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا.اضافة اعلان


وقال ترامب، الثلاثاء، خلال كلمة ألقاها في العاصمة السعودية، إنه سيرفع العقوبات عن سوريا.
ووافق الرئيس الأميركي على لقاء الشرع، الذي يزور الرياض لحضور اجتماعات مع مجلس التعاون الخليجي.

وأفاد تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أن لقاء ترامب والشرع كان مقرّرًا قبيل القمة.
وتعارض إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، تخفيف العقوبات عن سوريا.

وتميّز اليوم الأول لترامب في جولته بمنطقة الخليج التي تستغرق 4 أيام، بصفقات تجارية ومبيعات أسلحة بمئات المليارات من الدولارات.

وفي وقت لاحق من الأربعاء، يتوجه ترامب إلى الدوحة في زيارة رسمية، يلتقي خلالها أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ومسؤولين آخرين.

سكاي نيوز
 
gnews

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