لقاء غير متوقع في الرياض .. ترامب والشرع وجهاً لوجه

وقال ترامب، الثلاثاء، خلال كلمة ألقاها في العاصمة السعودية، إنه سيرفع العقوبات عن سوريا.
ووافق الرئيس الأميركي على لقاء الشرع، الذي يزور الرياض لحضور اجتماعات مع مجلس التعاون الخليجي.
وأفاد تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أن لقاء ترامب والشرع كان مقرّرًا قبيل القمة.
وتعارض إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، تخفيف العقوبات عن سوريا.
وتميّز اليوم الأول لترامب في جولته بمنطقة الخليج التي تستغرق 4 أيام، بصفقات تجارية ومبيعات أسلحة بمئات المليارات من الدولارات.
وفي وقت لاحق من الأربعاء، يتوجه ترامب إلى الدوحة في زيارة رسمية، يلتقي خلالها أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ومسؤولين آخرين.
سكاي نيوز
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