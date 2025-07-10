لقطات توثق تجول الرئيس السوري أحمد الشرع في شوارع دمشق القديمة - صور

الوكيل الإخباري- انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإخبارية لقطات توثق تجول الرئيس السوري أحمد الشرع في شوارع دمشق القديمة، ما أثار تفاعلا واسعا.

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وعرضت صحيفة "الوطن" السورية صورا تظهر الرئيس الشرع في جولة مسائية في شوارع دمشق القديمة.



وأشارت "الوطن" إلى أن الشرع صادف خلال جولته موكب عريس فبارك له، ثم تابع طريقه.