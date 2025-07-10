الخميس 2025-07-10 02:56 ص
 

لقطات توثق تجول الرئيس السوري أحمد الشرع في شوارع دمشق القديمة - صور

وعرضت صحيفة "الوطن" السورية صورا تظهر الرئيس الشرع في جولة مسائية في شوارع دمشق القديمة. وأشارت "الوطن" إلى أن الشرع صادف خلال جولته موكب عريس فبارك له، ثم تابع طريقه.
الرئيس السوري أحمد الشرع
 
الخميس، 10-07-2025 01:59 ص

الوكيل الإخباري-   انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإخبارية لقطات توثق تجول الرئيس السوري أحمد الشرع في شوارع دمشق القديمة، ما أثار تفاعلا واسعا.

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وعرضت صحيفة "الوطن" السورية صورا تظهر الرئيس الشرع في جولة مسائية في شوارع دمشق القديمة.

وأشارت "الوطن" إلى أن الشرع صادف خلال جولته موكب عريس فبارك له، ثم تابع طريقه.

 


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وعرضت صحيفة "الوطن" السورية صورا تظهر الرئيس الشرع في جولة مسائية في شوارع دمشق القديمة. وأشارت "الوطن" إلى أن الشرع صادف خلال جولته موكب عريس فبارك له، ثم تابع طريقه.

عربي ودولي لقطات توثق تجول الرئيس السوري أحمد الشرع في شوارع دمشق القديمة - صور

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