لقطة مؤثرة لحارس منتخب قطر بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في مباراة سويسرا

الوكيل الإخباري- قاوم الحارس القطري محمود أبو ندى دموعه بصعوبة بعد تسلمه جائزة "رجل المباراة" عقب التعادل التاريخي الذي حققه "العنابي" أمام سويسرا (1-1) في افتتاح مشوار المنتخبين بمونديال 2026.

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وجاء تتويج أبو ندى بالجائزة بفضل تألقه اللافت، حيث تصدى لست محاولات خطيرة من لاعبي سويسرا، ليساهم بشكل مباشر في حصد "العنابي" لأول نقطة في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

وبعد تسلمه الجائزة، قال أبو ندى في تصريحات نقلتها شبكة "بي إن سبورتس": "أشكر اللاعبين والجهاز الفني، لقد قدمنا مباراة كبيرة بعد ظروف صعبة وموسم طويل وشاق للغاية."



ثم أضاف وهو يقاوم دموعه: "أهدي هذا الأداء إلى والدتي، وبإذن الله سنواصل مشوارنا في البطولة، ونحاول التأهل إلى الدور الثاني".



وختم الحارس القطري تصريحاته قائلا: "لا توجد مباراة سهلة أو صعبة، سنتمسك بفرصنا في التأهل، والقادم أفضل بإذن الله."