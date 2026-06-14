لقطة مؤثرة لحارس منتخب قطر بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في مباراة سويسرا

ثم أضاف وهو يقاوم دموعه: "أهدي هذا الأداء إلى والدتي، وبإذن الله سنواصل مشوارنا في البطولة، ونحاول التأهل إلى الدور الثاني".
وختم الحارس القطري تصريحاته قائلا: "لا توجد مباراة سهلة أو صعبة، سنتمسك بفرصنا في التأهل، والقادم أفضل بإذن الله."
أهدي هذا الفوز لـوالدتي ♥️♥️♥️🥹🥹🥹🥹🥹🥹 pic.twitter.com/aDVRlDcPm8
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