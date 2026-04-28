للراغبين بحضور مباريات كأس العالم بشكل مجاني في أمريكا .. إليك التفاصيل

الوكيل الإخباري- أعلنت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوكول، الليلة الماضية، أن الولاية قدمت تمويلاً حكومياً بقيمة 20 مليون دولار للمساعدة في دعم أنشطة كأس العالم في جميع أنحاء مدينة نيويورك.





وجاء في إعلان مشترك بالتعاون بين الولاية وعمدة مدينة نيويورك زهران ممداني، واللجنة المضيفة لبطولة كأس العالم في ولايتي نيويورك ونيوجيرسي، أنه سيتم تنظيم فعاليات رسمية مجانية للجماهير في الولايتين، تشمل جميع أحياء مدينة نيويورك الخمسة.



وحسب بيان صدر باسم الحاكمة الليلة الماضية، فإن الهدف هو ضمان تمكين عدد أكبر من سكان نيويورك من الاستمتاع بمشاهدة مباريات كأس العالم وفعالياته المصاحبة دون أي تكلفة، مضيفة:



"إن سكان نيويورك على أهبة الاستعداد للترحيب بالجماهير القادمة من شتى أنحاء العالم لحضور بطولة كأس العالم 2026، ونحن نحرص كل الحرص على أن يكون كل من يتخذ من هذه المدينة وطنًا له جزءًا لا يتجزأ من هذا الحدث التاريخي".



وأوضحت هوكول أن فعاليات الجماهير المجانية هذه، التي ستقام في جميع أحياء المدينة الخمسة، ستنقل حماس اللعبة وإثارتها إلى كل مواطن في نيويورك، وفي كل مجتمع محلي، ما يسهم في دعم الشركات الصغيرة وتعزيز أواصر الترابط بين سكان نيويورك.



من جانبه، قال عمدة المدينة ممداني إن "بطولة كأس العالم ملكٌ لأهالي نيويورك، فمن خلال إتاحة فعاليات المشجعين المجانية في جميع أحياء المدينة، فإننا نضمن أن يتمكن الجميع من مشاركتنا هذه الفرحة".





