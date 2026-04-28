الثلاثاء 2026-04-28 10:14 ص

للراغبين بحضور مباريات كأس العالم بشكل مجاني في أمريكا .. إليك التفاصيل

للراغبين بحضور مباريات كأس العالم بشكل مجاني في أمريكا .. إليك التفاصيل
للراغبين بحضور مباريات كأس العالم بشكل مجاني في أمريكا .. إليك التفاصيل
 
الثلاثاء، 28-04-2026 09:48 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوكول، الليلة الماضية، أن الولاية قدمت تمويلاً حكومياً بقيمة 20 مليون دولار للمساعدة في دعم أنشطة كأس العالم في جميع أنحاء مدينة نيويورك.اضافة اعلان


وجاء في إعلان مشترك بالتعاون بين الولاية وعمدة مدينة نيويورك زهران ممداني، واللجنة المضيفة لبطولة كأس العالم في ولايتي نيويورك ونيوجيرسي، أنه سيتم تنظيم فعاليات رسمية مجانية للجماهير في الولايتين، تشمل جميع أحياء مدينة نيويورك الخمسة.

وحسب بيان صدر باسم الحاكمة الليلة الماضية، فإن الهدف هو ضمان تمكين عدد أكبر من سكان نيويورك من الاستمتاع بمشاهدة مباريات كأس العالم وفعالياته المصاحبة دون أي تكلفة، مضيفة:

"إن سكان نيويورك على أهبة الاستعداد للترحيب بالجماهير القادمة من شتى أنحاء العالم لحضور بطولة كأس العالم 2026، ونحن نحرص كل الحرص على أن يكون كل من يتخذ من هذه المدينة وطنًا له جزءًا لا يتجزأ من هذا الحدث التاريخي".

وأوضحت هوكول أن فعاليات الجماهير المجانية هذه، التي ستقام في جميع أحياء المدينة الخمسة، ستنقل حماس اللعبة وإثارتها إلى كل مواطن في نيويورك، وفي كل مجتمع محلي، ما يسهم في دعم الشركات الصغيرة وتعزيز أواصر الترابط بين سكان نيويورك.

من جانبه، قال عمدة المدينة ممداني إن "بطولة كأس العالم ملكٌ لأهالي نيويورك، فمن خلال إتاحة فعاليات المشجعين المجانية في جميع أحياء المدينة، فإننا نضمن أن يتمكن الجميع من مشاركتنا هذه الفرحة".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير أكثر من ألف بنية تحتية لحزب الله جنوب لبنان

عادات يومية للوقاية من مرض الكلى المزمن

طب وصحة عادات يومية للوقاية من مرض الكلى المزمن

للراغبين بحضور مباريات كأس العالم بشكل مجاني في أمريكا .. إليك التفاصيل

عربي ودولي للراغبين بحضور مباريات كأس العالم بشكل مجاني في أمريكا .. إليك التفاصيل

14 قتيلاً على الأقل جراء تصادم قطارين قرب جاكرتا

عربي ودولي 14 قتيلاً على الأقل جراء تصادم قطارين قرب جاكرتا

أبل

تكنولوجيا "أبل" تخطط لإطلاق جهازين جديدين

من مراسم دفن العقيد جمارك سعيد صبحا رحمه الله

خاص بالوكيل بعد وفاة العقيد جمارك سعيد صبحا بحادث أليم .. عشيرة صبحا تسطر أروع معاني التسامح بالعفو أثناء مراسم الدفن

وزارة الداخلية

أخبار محلية وزارة الداخلية تفرج عن 418 موقوفا إداريا

لاقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

فلسطين اقتحامات واعتقالات واسعة جديدة في الضفة الغربية المحتلة



 
 






الأكثر مشاهدة

 