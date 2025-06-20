للمرة الثانية.. نجل نتنياهو يلغي زفافه

12:46 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/734967 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- كشف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الخميس، أن نجله أفنر اضطر لإلغاء حفل زفافه للمرة الثانية بسبب التهديدات الصاروخية المستمرة. اضافة اعلان





جاء ذلك في تصريحات نقلها موقع "أخبار من الميدان العبري"، حيث تطرق نتنياهو إلى التداعيات الشخصية للصراع الدائر.



وقال نتنياهو: "هناك خسائر شخصية. أُصيب أشخاص، وللأسف قُتل آخرون، وعائلات فقدت أحباءها. أُقدّر ذلك حقًا. كلٌّ منا يتحمل خسارة شخصية، لم يغب هذا عن بال عائلتي".



وأضاف مؤكداً على تأثير الوضع الأمني المتردي: "هذه هي المرة الثانية التي يُلغي فيها إبني أفنر حفل زفافه بسبب تهديد الصواريخ".