للمرة الثانية .. هزة أرضية شمال مصر

الوكيل الإخباري-   أبلغ عدد من السكان عن هزة أرضية ضربت مناطق شمالي مصر اليوم الأربعاء، للمرة الثانية وذلك بعد هزة شعر بها السكان في وقت سابق اليوم.اضافة اعلان


من جهته، أوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الهزة التي شعر بها سكان محافظات شمالي مصر، مصدرها زلزال ثان غرب جزيرة قبرص مساء اليوم.

وذكر المعهد في بيان، أن أجهزته رصدت هزة أرضية بلغت قوتها 5.3 درجات على مقياس ريختر، وعلى عمق 14 كيلو مترا غرب جزيرة قبرص بالبحر المتوسط.

وأشار إلى أنه تلقى ما يفيد بشعور المواطنين المصريين بالهزة الأرضية، ولم ترد أية بلاغات عن وقوع أضرار أو خسائر في الأرواح والممتلكات.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن المعهد القومي رصد هزة أرضية غرب جزيرة قبرص بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر على عمق 9.8 كيلو متر، وذلك في الحادية عشرة والنصف صباحا بتوقيت مصر.

وأكد المعهد عدم وجود أية أضرار للهزة الأرضية، فيما أبلغ مواطنون مصريون شمالي البلاد عن شعورهم بها.

