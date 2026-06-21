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لماذا نُقل بشار الأسد وأفراد عائلته إلى أحد الملاجئ ؟

بشار الأسد
بشار الأسد
 
الأحد، 21-06-2026 01:01 م
الوكيل الإخباري-    تداولت منصات إخبارية خلال الساعات الماضية أنباءً عن اتخاذ السلطات الروسية إجراءات أمنية استثنائية لحماية الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وعائلته، عقب هجوم بطائرة مسيّرة استهدف مبنىً مجاوراً لمقر إقامتهم في العاصمة الروسية موسكو.اضافة اعلان


وبحسب التقارير المتداولة، فقد جرى نقل الأسد وأفراد عائلته إلى أحد الملاجئ المحصنة كإجراء احترازي، في ظل تصاعد الهجمات بالطائرات المسيّرة التي تستهدف مناطق داخل روسيا، الأمر الذي أثار تساؤلات حول مستوى الأمن في المكان الذي يقيم فيه منذ مغادرته سوريا.

وفي المقابل، أكد المتحدث باسم الكرملين أن الوضع الأمني في موسكو “تحت السيطرة”، مشيراً إلى أن الجهات المختصة عززت الإجراءات الأمنية والاحترازية، دون أن يتطرق بشكل مباشر إلى صحة الأنباء المتعلقة بنقل الأسد إلى ملجأ.
 
 


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