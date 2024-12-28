لمواجهة ترامب.. الديمقراطيون سيطبقون درسا تعلموه من الجمهوريين

الوكيل الإخباري- قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر إن السلطة القضائية في البلاد ستكون واحدة من أقوى الحواجز بمواجهة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

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ووفق صحيفة "بوليتيكو" فإنه في أقل من شهر، سيجد الديمقراطيون المنتخبون أنفسهم يتمتعون بسلطة أقل بكثير في واشنطن، مع سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب ومجلس الشيوخ والبيت الأبيض مما يؤدي إلى مشهد حيث ستكون قدرتهم على الصراع مع ترامب صعبة.



وأضافت "بوليتيكو" أنه إذا كان القادة الديمقراطيون قد تعلموا شيئا واحدا من الجمهوريين على مر السنين، فهو أنه في بعض الأحيان، يمكن أن تكون السلطة القضائية أفضل حصن ضد حصول الحزب المعارض على ما يريد.

كما ذكر أنتوني أدراغنا أمس الجمعة، وافق الديمقراطيون في مجلس الشيوخ على 235 من اختيارات بايدن القضائية، متجاوزين بذلك ترشيحات ترامب القضائية الأولى التي بلغ عددها 234.



وفي هذا الصدد قال شومر: "لا أعرف بالضبط ما سيفعله ترامب. لكن يمكنني أن أخبرك بهذا: ستكون السلطة القضائية واحدة من أقوى حواجزنا - إن لم تكن الأقوى - ضد ما يفعله".



وكان شومر أطلق قبل أربع سنوات، خطة جنبا إلى جنب مع الرئيس جو بايدن لاستخدام أغلبية الحزب في مجلس الشيوخ لإعطاء الأولوية ليس فقط لتمرير التشريعات، ولكن أيضا لدفع أكبر عدد ممكن من الترشيحات القضائية.



والنتيجة، وفق شومر: "عندما بدأنا، كنا نعلم أنه سيكون من الصعب جدا القيام بأكثر مما فعله ترامب. لكننا فعلنا: حصلنا على 235، تم تعيين أكثر من ربع القضاء الفيدرالي من قبل مجلس الشيوخ والرئيس".



وحول إنجازات بايدن التي سيحاول الجمهوريون تفكيكها قال شومر: سيأتون إلى كل شيء. ولديهم العديد من الأجزاء المختلفة من ماغا: الأشخاص المناهضون لحقوق المرأة؛ الأشخاص المناهضون للبيئة؛ الأشخاص المناهضون لحقوق العمال وحقوق النقابات؛ الأشخاص المناهضون للمستهلك. سيستخدمون القضاء بكل طريقة ممكنة".



وحول موازنة الأولويات قال شومر: "عندما شرعت، أردت أن أفعل كلا الأمرين: أن يكون لدي سجل تشريعي كبير، ولكن في نفس الوقت، الحصول على تأكيد لأكبر عدد ممكن من القضاة لأننا كنا نعلم أن ترامب قد حمل المنصة بالعديد من قضاة ماغا، وكان تحقيق التوازن مهما. وكلما زاد العدد كان ذلك أفضل... في وقت حيث يوجد المزيد من الجمود التشريعي وهناك محاولة لاستخدام القضاء للتشريع بالفعل، فإن وجود قضاة ليسوا قضاة ماغا، وليسوا قضاة متطرفين، هو أكثر أهمية من أي وقت مضى"، وفق تعبيره.



ومن المقرر أن تقام مراسم تنصيب الرئيس الـ47 للولايات المتحدة، ظهر يوم 20 يناير 2025، حيث سيؤدي ترامب اليمين الدستورية على الجهة الغربية لمبنى الكابيتول الأمريكي.