لندن تستضيف محادثات عسكرية بشأن مضيق هرمز

الوكيل الإخباري- أعلنت المملكة المتحدة أنها ستستضيف عسكريين من قرابة 30 بلدا الأربعاء والخميس لمناقشة تشكيل مهمة بقيادة لندن وباريس لحماية الملاحة في مضيق هرمز.





وأفادت وزارة الدفاع البريطانية بأنّ هذا المؤتمر سيتيح "المضي قدما في التخطيط التفصيلي" لإعادة فتح المضيق بمجرد أن تسمح الظروف بذلك، عقب "التقدم" الذي أحرز خلال محادثات باريس الأسبوع الماضي.



وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي في بيان "الهدف اليوم وغدا هو ترجمة التوافق الدبلوماسي إلى خطة مشتركة لضمان حرية الملاحة في المضيق ودعم وقف إطلاق نار دائم"، معربا عن ثقته بأنه "يمكن إحراز تقدم ملموس".



وتأتي هذه المناقشات عقب محادثات بشأن هذا المضيق الاستراتيجي، جمعت أكثر من 40 دولة في باريس الجمعة ترأسها رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



وأشار ستارمر إلى أن فرنسا والمملكة المتحدة ستقودان مهمة متعددة الجنسيات لضمان حرية الملاحة في المضيق "بمجرد أن تسمح الظروف بذلك".



وشدّدت بريطانيا وفرنسا على أن هذه القوة ستكون دفاعية بحتة ولن تُنشر إلا بعد إرساء سلام دائم في المنطقة.



ولم تشارك الولايات المتحدة ولا إيران، وهما الطرفان المتحاربان، في المحادثات.





