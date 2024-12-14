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لهذا السبب.. ترامب يعتزم إلغاء التوقيت الصيفي

ترامب
ترامب
السبت، 14-12-2024 06:45 ص

الوكيل الإخباري-   أعرب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب عن رغبته في إلغاء التحول إلى التوقيت الصيفي.

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وفي منشور على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به "تروث سوشيال" يوم الجمعة، قال ترامب إن حزبه سيحاول إنهاء هذه الممارسة عندما يعود إلى منصبه.


وكتب ترامب: "سيبذل الحزب الجمهوري قصارى جهده لإلغاء التوقيت الصيفي. التوقيت الصيفي غير مريح ومكلف للغاية لأمتنا".


يُذكر أن تقديم الوقت ساعة واحدة في الربيع وتأخيره ساعة واحدة في الخريف يهدف إلى تعظيم ضوء النهار خلال أشهر الصيف، ولكنه كان يخضع للتدقيق منذ فترة طويلة، رغم أنه مطبَّق في جميع الولايات المتحدة تقريبًا منذ ستينيات القرن العشرين.


وكانت أبرز محاولة أخيرة هي مشروع قانون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وهو متوقف الآن، ويحمل عنوان "قانون حماية أشعة الشمس"، وقد اقترح جعل التوقيت الصيفي دائمًا.
وكان مشروع القانون يحظى برعاية سيناتور فلوريدا ماركو روبيو، الذي اختاره ترامب لتولي وزارة الخارجية.

سكاي نيوز عربية

 
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