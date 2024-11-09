 
السبت 2024-11-09 05:16 م
 

لهذه الأسباب يختلف القتال في جنوب لبنان عن القتال في غزة

أنفاق حزب الله
أنفاق حزب الله
السبت، 09-11-2024 02:12 م
الوكيل الإخباري- قال الخبير العسكري والإستراتيجي العميد اللبناني حسن جوني إن هناك فوارق كبيرة ومهمة جدا بين قطاع غزة وجنوب لبنان، وخاصة من ناحية الجغرافيا وطبيعة الأرض والإمكانات التي بحوزة مقاتلي حزب الله اللبناني.اضافة اعلان


ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق عن جنود احتياط إسرائيليين قولهم إن تكتيكات حزب الله مماثلة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، لكن القتال في لبنان أصعب.

وأوضح العميد جوني -في تحليل للمشهد العسكري بلبنان- أن الأرض التي تدور عليها المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان تساعد على القتال، بخلاف الأرض في غزة، فهي مسطحة نسبيا وتخلو من الأشجار والغابات.

كما أن حزب الله قام منذ مدة طويلة وخاصة بعد حرب يوليو/تموز 2006 بتحضير الأرض بشكل كبير، ولديه القدرة والإمكانات، لأنه كان يتوقع المواجهة الحتمية مع الاحتلال.

ويكمن الفرق بين قطاع غزة وجنوب لبنان -كما يضيف العميد جوني- في كون حزب الله لديه القدرة على تدريب عناصره وإعداد مجموعات متخصصة، ولديه الدعم الكبير والعميق.

الجزيرة
 
gnews

أحدث الأخبار

الفائزين في برنامج تحدي التطبيقات الإلكترونية

أخبار محلية إعلان الفائزين في برنامج تحدي التطبيقات الإلكترونية

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية مؤتمر رابطة علماء الأردن يوصي بتعزيز ثقافة الحوار بين الشباب

ارجيلة

خاص بالوكيل حملات واسعة على المطاعم و المقاهي في عمان

العيسوي يعزي عشيرة الفاعور

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشيرة الفاعور

أرشيفية

عربي ودولي مع تصاعد التوترات الإقليمية... اليابان تتعهد ببناء جيشها وتعزيز العلاقات مع أميركا

لبنان

عربي ودولي استشهاد 7 لبنانيين جراء غارات جوية إسرائيلية على مدينة صور

مشهد مروع من حريق بيروت

عربي ودولي فر من حريق فسقط هاوياً من أعلى المبنى.. مشهد مرعب من بيروت

مستشفى

أخبار محلية عيادات جديدة وتوسعة قسم الكلى في مستشفى الأميرة إيمان بدير علا



 


الأكثر مشاهدة