لهذه الأسباب يختلف القتال في جنوب لبنان عن القتال في غزة

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق عن جنود احتياط إسرائيليين قولهم إن تكتيكات حزب الله مماثلة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، لكن القتال في لبنان أصعب.
وأوضح العميد جوني -في تحليل للمشهد العسكري بلبنان- أن الأرض التي تدور عليها المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان تساعد على القتال، بخلاف الأرض في غزة، فهي مسطحة نسبيا وتخلو من الأشجار والغابات.
كما أن حزب الله قام منذ مدة طويلة وخاصة بعد حرب يوليو/تموز 2006 بتحضير الأرض بشكل كبير، ولديه القدرة والإمكانات، لأنه كان يتوقع المواجهة الحتمية مع الاحتلال.
ويكمن الفرق بين قطاع غزة وجنوب لبنان -كما يضيف العميد جوني- في كون حزب الله لديه القدرة على تدريب عناصره وإعداد مجموعات متخصصة، ولديه الدعم الكبير والعميق.
الجزيرة
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