"لوفتهانزا" الألمانية تلغي 20 ألف رحلة جوية بسبب نقص الوقود

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" أنها ستقلص جدول رحلاتها، حيث ستلغي نحو 20 ألف رحلة جوية، نتيجة نقص وقود الطائرات، وذلك وفق بيان نشر على موقع الشركة.



وقررت "لوفتهانزا" تعديل جدول التشغيل عبر إلغاء 120 رحلة قصيرة المدى غير مربحة يومياً، في خطوة من شأنها توفير أكثر من 40 ألف طن من وقود الكيروسين، على أن يستمر هذا التقليص حتى شهر أكتوبر.

وأوضحت الشركة أن أسعار الوقود تضاعفت منذ بدء الصراع مع إيران، مشيرة إلى أنها مؤمنة بالوقود اللازم للأسابيع المقبلة، مع استمرار التطلع إلى استقرار الإمدادات. كما تعمل الشركة على تأمين شراء وقود الطائرات بشكل فعلي، إلى جانب تنفيذ استراتيجيات للتحوط من تقلبات الأسعار.