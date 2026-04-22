الأربعاء 2026-04-22 06:54 م

"لوفتهانزا" الألمانية تلغي 20 ألف رحلة جوية بسبب نقص الوقود

ا
أرشيفية
 
الأربعاء، 22-04-2026 05:49 م

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" أنها ستقلص جدول رحلاتها، حيث ستلغي نحو 20 ألف رحلة جوية، نتيجة نقص وقود الطائرات، وذلك وفق بيان نشر على موقع الشركة.

وقررت "لوفتهانزا" تعديل جدول التشغيل عبر إلغاء 120 رحلة قصيرة المدى غير مربحة يومياً، في خطوة من شأنها توفير أكثر من 40 ألف طن من وقود الكيروسين، على أن يستمر هذا التقليص حتى شهر أكتوبر.

وأوضحت الشركة أن أسعار الوقود تضاعفت منذ بدء الصراع مع إيران، مشيرة إلى أنها مؤمنة بالوقود اللازم للأسابيع المقبلة، مع استمرار التطلع إلى استقرار الإمدادات. كما تعمل الشركة على تأمين شراء وقود الطائرات بشكل فعلي، إلى جانب تنفيذ استراتيجيات للتحوط من تقلبات الأسعار.


وفي السياق ذاته، أفادت تقارير سابقة بأن شركات الطيران حول العالم بدأت بتقليص عدد رحلاتها بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، وسط توقعات بأن يواجه المسافرون خلال الأشهر المقبلة المزيد من الإلغاءات والتعديلات على جداول الرحلات في العديد من الوجهات.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

المفرق

أخبار محلية "أشغال المفرق" تطرح عطاءات مشاريع بـ750 ألف دينار

العيسوي يعزي عشيرة أبو عرابي

أخبار محلية العيسوي يعزي عشيرة أبو عرابي

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

أخبار محلية اتفاقية بين "سلطة العقبة" و"مدينة العقبة الرقمية" لتعزيز منظومة الأمن السيبراني

ا

رئيس الديوان الملكي يفتتح ويتفقد مشاريع ضمن المبادرات الملكية في عجلون

أخبار محلية رئيس الديوان الملكي يفتتح ويتفقد مشاريع ضمن المبادرات الملكية في عجلون

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: جولة ثانية من المحادثات مع إيران ممكنة بحلول الجمعة

g

عربي ودولي رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي: ماكرون يخنق اقتصاد البلاد

اليونيفيل

عربي ودولي ماكرون يعلن وفاة جندي فرنسي ثان من قوات اليونيفيل في لبنان



 
 






الأكثر مشاهدة

 