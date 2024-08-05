"لوفتهانزا" تعلّق رحلاتها عبر أجواء العراق وإيران

وأفادت "لوفتهانزا" في بيان بأنه: "بناءً على تحليلها الأمني الحالي، لن تستخدم الأجواء الإيرانية والعراقية حتى السابع من أغسطس".
وأضاف البيان أنه سيتم تعليق الرحلات إلى عمّان وإربيل حتى التاريخ ذاته، وتعليق الرحلات المتوجهة إلى تل أبيب وطهران وبيروت حتى 12 أغسطس.
وأشار البيان إلى أنه "يمكن للمسافرين الذين لم يتأثروا بالإلغاء والذين حجزوا إلى الوجهات المذكورة أعلاه بحلول تاريخ السفر 20 أغسطس إلغاء حجزهم مجانًا على أساس التنازل عن السفر".
وتتجنب العديد من شركات الطيران المجالين الجويين الإيراني واللبناني، وتلغي رحلاتها إلى إسرائيل ولبنان وإيران مع تنامي المخاوف من احتمال اتساع دائرة الصراع في الشرق الأوسط، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، وقائد كبير بجماعة "حزب الله" اللبنانية الأسبوع الماضي.
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