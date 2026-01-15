الخميس 2026-01-15 09:54 ص

لوفتهانزا تعلن تجنّب المجال الجوي لإيران والعراق "حتى إشعار آخر"

الخميس، 15-01-2026 08:09 ص
الوكيل الإخباري-  أعلنت شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" الأربعاء أن الطائرات التابعة لفروعها ستتجنّب المجال الجوّي في إيران والعراق "حتّى إشعار آخر"، في ظلّ تهديدات أميركية بضرب إيران.اضافة اعلان


وأوضحت "لوفتهانزا" التي تضمّ مجموعة واسعة من الشركات أبرزها "ايتا ايرويز" و"سويس" و"ديسكوفر" و"يورووينغز" في بيان أن طائراتها ستتجنّب العبور في أجواء كلّ من إيران والعراق "بسبب الوضع الحالي في الشرق الأوسط".
 
 


