لوفتهانزا تعلن تجنّب المجال الجوي لإيران والعراق "حتى إشعار آخر"

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" الأربعاء أن الطائرات التابعة لفروعها ستتجنّب المجال الجوّي في إيران والعراق "حتّى إشعار آخر"، في ظلّ تهديدات أميركية بضرب إيران.





وأوضحت "لوفتهانزا" التي تضمّ مجموعة واسعة من الشركات أبرزها "ايتا ايرويز" و"سويس" و"ديسكوفر" و"يورووينغز" في بيان أن طائراتها ستتجنّب العبور في أجواء كلّ من إيران والعراق "بسبب الوضع الحالي في الشرق الأوسط".





