لوفتهانزا تعلن تجنّب المجال الجوي لإيران والعراق "حتى إشعار آخر"

وأوضحت "لوفتهانزا" التي تضمّ مجموعة واسعة من الشركات أبرزها "ايتا ايرويز" و"سويس" و"ديسكوفر" و"يورووينغز" في بيان أن طائراتها ستتجنّب العبور في أجواء كلّ من إيران والعراق "بسبب الوضع الحالي في الشرق الأوسط".
-
أخبار متعلقة
-
أنا لا أهدد.. الشرع يثير تفاعلا كبيرا عبر وسائل التواصل
-
الخارجية الأمريكية تعلن مراجعة شاملة لـ55 مليون تأشيرة
-
عراقجي: لا خطط لإعدام المتظاهرين على خلفية الاحتجاجات
-
بعد حرب كلامية .. رئيس كولومبيا يعلن موعد اللقاء مع ترامب
-
رصد تحليق طائرات نحو طهران بعد رفع الحظر الجوي الإيراني
-
ترامب يدق طبول الحرب ويأمر فريقه من الأمن القومي بضربة سريعة
-
ترامب يشكك في قدرة رضا بهلوي على حشد الدعم في إيران
-
مجلس الأمن الدولي يجتمع الخميس بشأن إيران