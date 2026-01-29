"لوفتهانزا" تلغي جميع رحلاتها الليلية إلى تل أبيب

ويأتي هذا القرار في سياق المخاوف المتعلقة بالأمن الجوي، وسط تصاعد التوترات حول إمكانية تجدد إطلاق الصواريخ على عدة مناطق، والحشد الأمريكي لضربة محتملة على إيران.
ومن المتوقع أن يؤثر هذا القرار، حسب القناة العبرية، على عدد من الرحلات التي تُقل آلاف المسافرين ذهاباً وإيابا، مما قد يتسبب في اضطراب سفر الكثيرين ويضطرهم إلى البحث عن بدائل أو إعادة جدولة رحلاتهم.
ويأتي قرار "لوفتهانزا" في أعقاب إجراءات مماثلة أو تعديلات في الجداول من قبل عدد من شركات الطيران الدولية الأخرى خلال الأيام الماضية، بسبب تقييمات مستمرة للوضع الأمني المتقلب.
وكانت "لوفتهانزا" قد مددت في 17 يناير تعليق رحلاتها الليلية من وإلى تل أبيب حتى 31 يناير الجاري في ظل الحديث عن ضربة أمريكية لإيران.
الشركة الألمانية ليست الوحيدة التي اتخذت مثل هذا القرار، أعلنت شركة الطيران الإيطالية "آي تي إيه"، إلغاء منذ 4 أيام إلى إسرائيل، على خلفية تصاعد التوترات الإقليمية.
تنضم بهذا القرار الشركة الألمانية كذلك إلى "كي إل إم" الهولندية و"إير فرانس" الفرنسية اللتين قررتا الجمعة إلغاء رحلاتهما إلى تل أبيب، حتى الأحد.
-
أخبار متعلقة
-
اختفاء 3 سياح روس في مصر
-
عراقجي يزور تركيا الجمعة بعد طرح أنقرة التوسط بين طهران وواشنطن
-
أوربان: 75% من الأوروبيين يرفضون انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي
-
بكين: على موسكو وواشنطن العودة إلى معاهدة "ستارت"
-
مصرع 15 شخصا بينهم نائب بتحطم طائرة في كولومبيا
-
ترامب يدرس قصف إيران واستهداف القادة
-
الاتحاد الأوروبي يدرس إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب
-
وسط ترقّب "ضربة إيران".. ترامب يغدق الهدايا على الصين