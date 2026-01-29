"لوفتهانزا" تلغي جميع رحلاتها الليلية إلى تل أبيب

الوكيل الإخباري- أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن شركة "لوفتهانزا" قررت إلغاء جميع رحلاتها الليلية إلى تل أبيب حتى الثلاثاء المقبل.



ويأتي هذا القرار في سياق المخاوف المتعلقة بالأمن الجوي، وسط تصاعد التوترات حول إمكانية تجدد إطلاق الصواريخ على عدة مناطق، والحشد الأمريكي لضربة محتملة على إيران.

اضافة اعلان



ومن المتوقع أن يؤثر هذا القرار، حسب القناة العبرية، على عدد من الرحلات التي تُقل آلاف المسافرين ذهاباً وإيابا، مما قد يتسبب في اضطراب سفر الكثيرين ويضطرهم إلى البحث عن بدائل أو إعادة جدولة رحلاتهم.



ويأتي قرار "لوفتهانزا" في أعقاب إجراءات مماثلة أو تعديلات في الجداول من قبل عدد من شركات الطيران الدولية الأخرى خلال الأيام الماضية، بسبب تقييمات مستمرة للوضع الأمني المتقلب.



وكانت "لوفتهانزا" قد مددت في 17 يناير تعليق رحلاتها الليلية من وإلى تل أبيب حتى 31 يناير الجاري في ظل الحديث عن ضربة أمريكية لإيران.



الشركة الألمانية ليست الوحيدة التي اتخذت مثل هذا القرار، أعلنت شركة الطيران الإيطالية "آي تي إيه"، إلغاء منذ 4 أيام إلى إسرائيل، على خلفية تصاعد التوترات الإقليمية.



تنضم بهذا القرار الشركة الألمانية كذلك إلى "كي إل إم" الهولندية و"إير فرانس" الفرنسية اللتين قررتا الجمعة إلغاء رحلاتهما إلى تل أبيب، حتى الأحد.