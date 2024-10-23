لوفتهانزا تمدد تعليق الرحلات إلى بيروت وطهران حتى أوائل 2025

الوكيل الإخباري- مددت الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا" اليوم الأربعاء، تعليق رحلاتها الجوية إلى كل من طهران وبيروت حتى أوائل العام المقبل، وسط مخاوف من اندلاع صراع أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط.

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وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، ذكرت المجموعة التي تضم الخطوط الجوية السويسرية "سويس" والخطوط النمساوية، أن التمديد يتضمن إلغاء الرحلات من طهران وإليها حتى 31 كانون الثاني المقبل، والرحلات من بيروت وإليها حتى 28 شباط 2025.



وأضافت أنها تراقب تطورات الوضع في الشرق الأوسط، وسيظل قرار استئناف الرحلات خاضعًا لتقييم الوضع هناك.



والاثنين الماضي، أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس" تمديد تعليق رحلاتها بين باريس وتل أبيب حتى يوم الثلاثاء 29 تشرين الأول الحالي، بسبب الوضع الأمني.



كما تم تعليق الرحلات الجوية بين باريس وبيروت حتى يوم السبت 30 تشرين الثاني المقبل، أي أكثر بشهر من التعليق الأول الذي أعلن عنه وسيستمر حتى 26 الشهر الحالي.



بترا