لوكاشينكو يدعو إلى عدم نسيان القضية الفلسطينية في خضم أزمة إيران

وجاءت تصريحات لوكاشينكو خلال حفل تسليم سفراء الدول الأجنبية بحضور السفير الفلسطيني كمال الشخرة أوراق اعتمادهم.
وأضاف رئيس بيلاروس: "انتباه العالم أجمع هذه الأيام منصبّ بطبيعة الحال على الشرق الأوسط والخليج. وبينما نبحث عن التسوية في إيران، من المهم ألا ننسى القضية الفلسطينية".
وأشار لوكاشينكو إلى أن بيلاروس وفلسطين تحافظان على حوار ودي على مر السنين، وقال: "لقد تابعنا بألم بالغ الأحداث في قطاع غزة التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال. لا بد من وقف كامل للعنف وتوسيع الفرص لإيصال المساعدات الإنسانية".
