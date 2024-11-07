 
الخميس 2024-11-07 03:53 م
 

لوكاشينكو يرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام بشرط واحد

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الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
الخميس، 07-11-2024 03:36 م

الوكيل الإخباري - أعرب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عن استعداد مينسك لترشيح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لجائزة نوبل للسلام إن تمكن من وقف الحروب المنخرطة فيها بلاده حول العالم.

جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة "بيلتا" عن لوكاشينكو، حيث أشار لوكاشينكو إلى وعد ترامب خلال حملته الانتخابية بإنهاء الحروب بما في ذلك في أوكرانيا.

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وتابع: "إذا فعل ذلك، فسنرسل التماسا من جابنا لحصوله على جائزة نوبل".

 

RT

 
gnews

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