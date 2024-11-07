لوكاشينكو يرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام بشرط واحد

جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة "بيلتا" عن لوكاشينكو، حيث أشار لوكاشينكو إلى وعد ترامب خلال حملته الانتخابية بإنهاء الحروب بما في ذلك في أوكرانيا.
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