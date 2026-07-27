لوكهيد مارتن: تزويد الجيش الأمريكي بمنظومات دفاع جوي ليزرية قبل عام 2030

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة "لوكهيد مارتن" أن ليزرات الدفاع الجوي القتالية المخصصة لتدمير التهديدات الجوية، بما فيها الطائرات المسيرة، ستكون جاهزة تماما للتشغيل الفعلي بحلول عام 2030.



ونقل موقع Breaking Defense عن ستيفاني هيل رئيسة قطاع حلول المروحيات والأنظمة في الشركة: "منظومات الليزر هذه، موجودة بالفعل، وهي فعالة، وتعمل".



وأضافت أنه حسب توقعاتها ستكون أنظمة الدفاع الجوي الليزرية جاهزة للتشغيل "بحلول نهاية العقد".



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ووفقا لها، تستخدم أنظمة الليزر الخاصة بشركة لوكهيد تقنية تقارب الحزمة الطيفية، والتي أثبتت بالفعل فعاليتها ضد الطائرات بدون طيار الصغيرة والمتوسطة الحجم، بالإضافة إلى استهداف الصواريخ على الأرض وفي البحر.



وأشار الموقع إلى أنه بالإضافة إلى تطوير أسلحة الليزر، تعمل شركة لوكهيد مارتن حاليا بنشاط على تطوير أنظمة دفاع جوي بديلة. ونوهت بأن الشركة تقوم حاليا بتطوير نسخة اقتصادية أكثر من الصاروخ الاعتراضي PAC-3، وتطوير نظام MORFIUS - وهو عبارة عن طائرة متعددة المراوح مزودة بإشعاع ميكروويف قوي لتحييد أسراب الطائرات بدون طيار - كما أنها تروج لنظام Sanctum، الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لحماية البنية التحتية العسكرية والمدنية من التهديدات الجوية الحديثة.