لوكهيد مارتن: تزويد الجيش الأمريكي بمنظومات دفاع جوي ليزرية قبل عام 2030

ونقل موقع Breaking Defense عن ستيفاني هيل رئيسة قطاع حلول المروحيات والأنظمة في الشركة: "منظومات الليزر هذه، موجودة بالفعل، وهي فعالة، وتعمل".
وأضافت أنه حسب توقعاتها ستكون أنظمة الدفاع الجوي الليزرية جاهزة للتشغيل "بحلول نهاية العقد".
وأشار الموقع إلى أنه بالإضافة إلى تطوير أسلحة الليزر، تعمل شركة لوكهيد مارتن حاليا بنشاط على تطوير أنظمة دفاع جوي بديلة. ونوهت بأن الشركة تقوم حاليا بتطوير نسخة اقتصادية أكثر من الصاروخ الاعتراضي PAC-3، وتطوير نظام MORFIUS - وهو عبارة عن طائرة متعددة المراوح مزودة بإشعاع ميكروويف قوي لتحييد أسراب الطائرات بدون طيار - كما أنها تروج لنظام Sanctum، الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لحماية البنية التحتية العسكرية والمدنية من التهديدات الجوية الحديثة.
في يوليو، أعلن البنتاغون عن تمويل بقيمة 86 مليون دولار لشركتي nLIGHT Defense وLockheed Martin Aculight لتطوير نظام أسلحة ليزرية مشترك. وأشارت وزارة الحرب الأمريكية إلى أن هذه الأنظمة مصممة للدفاع ضد الجيل القادم من الطائرات المسيّرة وصواريخ كروز، وأن الحد الأقصى للتمويل المخصص للبرنامج هو 847 مليون دولار.
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