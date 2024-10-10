"لوموند": استخبارات كييف تدرّب إرهابيي مالي على استخدام المسيّرات

الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة "لوموند" الفرنسية عن مصادرها تواطؤ نظام كييف مع الإرهابيين في "تحالف الجماعات الانفصالية في مالي"، وتدريبهم في أوكرانيا على استخدام المسيرات وتزويدهم بها.



وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام فرنسية أيضا عن مصدر عسكري في مالي، أن الإرهابيين ينتمون إلى الجماعات الانفصالية المسلحة المالية CSP-DPA.



ونقلت "لوموند" عن مصدر مقرب من مديرية المخابرات العامة في وزارة الدفاع الأوكرانية: "وصلت مجموعة من CSP المتطرفة لتلقي التدريبات معنا في أوكرانيا، وقد ذهبت مجموعة أكبر من مدربينا... (إلى منطقة الساحل) وما زالوا متواجدين هناك".

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