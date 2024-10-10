"لوموند": استخبارات كييف تدرّب إرهابيي مالي على استخدام المسيّرات

وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام فرنسية أيضا عن مصدر عسكري في مالي، أن الإرهابيين ينتمون إلى الجماعات الانفصالية المسلحة المالية CSP-DPA.
ونقلت "لوموند" عن مصدر مقرب من مديرية المخابرات العامة في وزارة الدفاع الأوكرانية: "وصلت مجموعة من CSP المتطرفة لتلقي التدريبات معنا في أوكرانيا، وقد ذهبت مجموعة أكبر من مدربينا... (إلى منطقة الساحل) وما زالوا متواجدين هناك".
c7mob
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