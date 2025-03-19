لويزيانا الأمريكية.. تنفيذ أول حكم إعدام بغاز النيتروجين منذ عام 2010

الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بتنفيذ أول حكم بالإعدام باستخدام غاز النيتروجين منذ عام 2010 في ولاية لويزيانا الأمريكية.



وكتيت الصحيفة: "أمس الثلاثاء، نفذت الولاية... أول إعدام منذ عام 2010، وذلك باستخدام غاز النيتروجين".



وأشارت قناة CBS سابقا، نقلا عن وثيقة قضائية، إلى أن حكم الإعدام بالنيتروجين للمدان جيسي هوفمان الابن قد تم تعليقه مؤقتا، لكن المدعي العام قدم استئنافا ضد هذا القرار. وفي وقت لاحق، رفع محكمة الاستئناف في لويزيانا الحظر المؤقت الذي كان مفروضا على تنفيذ أول إعدام باستخدام النيتروجين.

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في العام الماضي، عادت لويزيانا إلى تنفيذ عقوبة الإعدام بعد انقطاع دام 15 عاما، وسمحت باستخدام غاز النيتروجين على الرغم من الانتقادات الموجهة لهذه الطريقة.



ووفقا لمنظمة Death Penalty Information Center الأمريكية، فقد تمت تبرئة 200 شخص حكم عليهم بالإعدام في الولايات المتحدة منذ عام 1973، وكان 108 من بينهم من ذوي البشرة السمراء.