 
الثلاثاء 2025-03-18 03:55 ص
 

ليبرمان: نتنياهو قد يحاول تأجيل الانتخابات المقررة العام المقبل

قال رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان: نتنياهو قد يحاول تأجيل الانتخابات المقررة العام المقبل. العام المقبل سيقولون إنه لا حاجة لانتخابات، لأننا في حرب وهو نفسه مبرر عدم الاستقالة بعد 7 أكتوبر.
نتنياهو
 
الثلاثاء، 18-03-2025 03:09 ص

الوكيل الإخباري-   قال رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان ان نتنياهو قد يحاول تأجيل الانتخابات المقررة العام المقبل.

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وأضاف ان العام المقبل سيقولون إنه لا حاجة لانتخابات، لأننا في حرب وهو نفسه مبرر عدم الاستقالة بعد 7 أكتوبر.


وبين ان لا نية حتى الآن لإنهاء الحرب، وسيكون تأجيل موعد الانتخابات ممكنا وهذا سيناريو حقيقي.

 
 
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قال رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان: نتنياهو قد يحاول تأجيل الانتخابات المقررة العام المقبل. العام المقبل سيقولون إنه لا حاجة لانتخابات، لأننا في حرب وهو نفسه مبرر عدم الاستقالة بعد 7 أكتوبر.

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