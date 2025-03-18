ليبرمان: نتنياهو قد يحاول تأجيل الانتخابات المقررة العام المقبل

الوكيل الإخباري- قال رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان ان نتنياهو قد يحاول تأجيل الانتخابات المقررة العام المقبل.

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وأضاف ان العام المقبل سيقولون إنه لا حاجة لانتخابات، لأننا في حرب وهو نفسه مبرر عدم الاستقالة بعد 7 أكتوبر.