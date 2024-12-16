ليبيا.. "الزاوية لتكرير النفط" تعلن انتهاء الطوارئ بعد اشتباكات دموية

وأكدت اللجنة أنه تمت السيطرة على الحرائق والتسربات التي حدثت في خزانات مصفاة الزاوية نتيجة الاشتباكات المسلحة التي اندلعت في محيطها، مشيرة في بيان إلى أن الوضع الأمني والتشغيلي تحت السيطرة داخل المنطقة الصناعية بمصفاة الزاوية.
واندلعت صباح أمس الأحد، اشتباكات في محيط مصفاة الزاوية بين مجموعة محمد كشلاف الملقب بـ"القصب" ومجموعة من قبيلة "الشرفاء"، ما أدى إلى سقوط قتيل وعشرة مصابين من طرفي النزاع، كما تسببت بأضرار جسيمة تسببت باشتعال حرائق نتيجة إصابتها بأعيرة نارية جراء الاشتباكات بخزانات المصفاة، ما دفع المؤسسة الوطنية للنفط إلى إعلان حالة الطوارئ والانعقاد الدائم.
وعاد الهدوء الحذر والترقب إلى المدينة بعد تدخل الأعيان والمشايخ وأهالي المنطقة، لوقف الاشتباكات، وإعادة الحياة لطبيعتها.
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