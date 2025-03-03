ليبيا.. السيطرة على تسرب نفطي في حقل "بحر السلام"

وأشادت الشركة بالفرق الفنية التي عملت على "ضمان استمرار العمليات الإنتاجية في المنصة، بهدف توفير الغاز الطبيعي بالكميات المطلوبة للسوق المحلية".
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