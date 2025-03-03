ليبيا.. السيطرة على تسرب نفطي في حقل "بحر السلام"

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة "مليتة" للنفط والغاز الليبية اليوم الأحد السيطرة على تسرب نفطي بحقل "بحر السلام" الواقع على بعد نحو 110 كيلومترات من الساحل الليبي.



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وقالت الشركة في بيان نشرته وسائل إعلام ليبية: "اليوم هذا التسرب شمل سائل التحكم الهيدروليكي في المجمع الشرقي للآبار المغمورة بمنصة صبراتة البحرية في حقل بحر السلام".