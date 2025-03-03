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ليبيا.. السيطرة على تسرب نفطي في حقل "بحر السلام"

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 03-03-2025 02:08 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة "مليتة" للنفط والغاز الليبية اليوم الأحد السيطرة على تسرب نفطي بحقل "بحر السلام" الواقع على بعد نحو 110 كيلومترات من الساحل الليبي.

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وقالت الشركة في بيان نشرته وسائل إعلام ليبية: "اليوم هذا التسرب شمل سائل التحكم الهيدروليكي في المجمع الشرقي للآبار المغمورة بمنصة صبراتة البحرية في حقل بحر السلام".

 

وأضافت أن هذا التسرب "كان يُهدد بتعطيل عمليات الإنتاج في المجمع الشرقي، وفقدان نحو 160 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا، مما قد يتسبب في نقص إمدادات الغاز الطبيعي لخط الغاز الساحلي الذي يغذي محطات الكهرباء ومصانع الإسمنت ومصنع الحديد والصلب، وغيرها".

وأشادت الشركة بالفرق الفنية التي عملت على "ضمان استمرار العمليات الإنتاجية في المنصة، بهدف توفير الغاز الطبيعي بالكميات المطلوبة للسوق المحلية".

 
gnews

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