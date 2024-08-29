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ليبيا.. بيان لرئيس المجلس الرئاسي بعد دعوة مجلس الأمن

علم ليبيا
علم ليبيا
الخميس، 29-08-2024 03:02 م

الوكيل الإخباري-   رحب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ببيان مجلس الأمن الدولي صباح اليوم الخميس حول الوضع في ليبيا.

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وجدد المنفي في بيان له، الدعوة لرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح،  لإعادة النظر في قراره بإيقاف العمل بالاتفاق السياسي من جانب واحد، ومعالجة الآثار المترتبة على ذلك.

وأعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي قبوله لدعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للمشاركة في حوار وطني لمعالجة مسألة المصرف المركزي، في إطار حرصه على الوفاق الوطني والمصلحة العليا. 

ودعا مجلس الأمن الدولي، في بيان نشرته البعثة الأممية على صفحتها الرسمية، جميع القادة والمؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية الليبية إلى تهدئة التوترات، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو أي تدابير اقتصادية تهدف إلى ممارسة الضغط، والتوصل إلى حل توافقي للأزمة المتعلقة بالمصرف المركزي.

وحض أعضاء المجلس الجهات الفاعلة والمؤسسات الليبية إلى الامتناع بشكل عاجل عن أي إجراءات أحادية الجانب،  وحذر من أن من شأن هذه الإجراءات "زيادة التوترات وتقويض الثقة وتعزيز الانقسامات المؤسسية والخلافات بين الليبيين".

 
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