ليبيا.. بيان لرئيس المجلس الرئاسي بعد دعوة مجلس الأمن

وأعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي قبوله لدعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للمشاركة في حوار وطني لمعالجة مسألة المصرف المركزي، في إطار حرصه على الوفاق الوطني والمصلحة العليا.
ودعا مجلس الأمن الدولي، في بيان نشرته البعثة الأممية على صفحتها الرسمية، جميع القادة والمؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية الليبية إلى تهدئة التوترات، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو أي تدابير اقتصادية تهدف إلى ممارسة الضغط، والتوصل إلى حل توافقي للأزمة المتعلقة بالمصرف المركزي.
وحض أعضاء المجلس الجهات الفاعلة والمؤسسات الليبية إلى الامتناع بشكل عاجل عن أي إجراءات أحادية الجانب، وحذر من أن من شأن هذه الإجراءات "زيادة التوترات وتقويض الثقة وتعزيز الانقسامات المؤسسية والخلافات بين الليبيين".
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