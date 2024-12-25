ليبيا تؤكد دعمها للقيادة السورية الجديدة

الوكيل الإخباري- تلقى وزير الخارجية بالإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني اتصالا هاتفيا من وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية الليبي وليد اللافي أكد خلاله دعم بلاده للشعب السوري وإدارته الجديدة.

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وذكرت وزارة الخارجية السورية أن اللافي نقل خلال الاتصال رسالة إلى الجانب السوري من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أكد فيها "دعم ليبيا للشعب السوري والحكومة السورية الحالية".