ليبيا تؤكد دعمها للقيادة السورية الجديدة

من جانبه، عبر الشيباني، عن تقديره "لمواقف حكومة الوحدة الوطنية الليبية" إزاء سوريا.
وأشاد بـ"روابط الأخوة والتاريخ التي تجمع الشعبين الشقيقين"، معربا عن "تطلع سوريا إلى مزيد من التعاون والتنسيق مع ليبيا".
وشهدت العاصمة السورية دمشق زخما دبلوماسيا إقليميا ودوليا ملحوظا خلال الأيام الأخيرة، تميز بتوافد مسؤولين لإجراء مباحثات مع القيادة السورية الجديدة، في أعقاب تفاعل دولي تضمن زيارات وفود أوروبية وأميركية.
وتلقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع ورئيس الحكومة الانتقالية المؤقتة محمد البشير ووزير الخارجية أسعد الشيباني عدة مكالمات هاتفية وعقدوا لقاءات عديدة مع وزراء ومسؤولين من دول عربية وغربية بحثوا خلالها الوضع الانتقالي في سوريا والإجراءات المستقبلية.
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