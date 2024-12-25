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ليبيا تؤكد دعمها للقيادة السورية الجديدة

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 25-12-2024 11:51 م

الوكيل الإخباري-   تلقى وزير الخارجية بالإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني اتصالا هاتفيا من وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية الليبي وليد اللافي أكد خلاله دعم بلاده للشعب السوري وإدارته الجديدة.

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وذكرت وزارة الخارجية السورية أن اللافي نقل خلال الاتصال رسالة إلى الجانب السوري من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أكد فيها "دعم ليبيا للشعب السوري والحكومة السورية الحالية".

 

وشدد اللافي "حرص حكومة الوحدة الوطنية على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال تبادل الوفود وتطوير التعاون في مختلف المجالات"، مؤكدا على "أهمية التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والتحولات الراهنة بما يسهم في تحقيق الاستقرار بالمنطقة ويخدم المصالح المشتركة للبلدين".

من جانبه، عبر الشيباني، عن تقديره "لمواقف حكومة الوحدة الوطنية الليبية" إزاء سوريا.

وأشاد بـ"روابط الأخوة والتاريخ التي تجمع الشعبين الشقيقين"، معربا عن "تطلع سوريا إلى مزيد من التعاون والتنسيق مع ليبيا".

وشهدت العاصمة السورية دمشق زخما دبلوماسيا إقليميا ودوليا ملحوظا خلال الأيام الأخيرة، تميز بتوافد مسؤولين لإجراء مباحثات مع القيادة السورية الجديدة، في أعقاب تفاعل دولي تضمن زيارات وفود أوروبية وأميركية.

وتلقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع ورئيس الحكومة الانتقالية المؤقتة محمد البشير ووزير الخارجية أسعد الشيباني عدة مكالمات هاتفية وعقدوا لقاءات عديدة مع وزراء ومسؤولين من دول عربية وغربية بحثوا خلالها الوضع الانتقالي في سوريا والإجراءات المستقبلية.

 
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