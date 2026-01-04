الإثنين 2026-01-05 12:15 ص

ليبيا .. محكمة استئناف طرابلس تؤجل النظر في قضية مذبحة سجن أبو سليم

الأحد، 04-01-2026 11:44 م
الوكيل الإخباري-   قررت محكمة استئناف طرابلس، اليوم الأحد، في جلستها الثانية عشرة، تأجيل النظر في قضية مذبحة سجن أبو سليم إلى يوم 8 شباط 2026، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.اضافة اعلان


وأوضح محامي رابطة ضحايا مجزرة سجن أبو سليم، مصطفى المجدوب، أن الجلسة شهدت حضور أبرز المتهمين الرئيسيين، وهما المتهم الثاني عبد الله السنوسي، والمتهم الثالث منصور ضو، عبر تقنية البث المباشر، في حين غاب متهمان آخران موقوفان على ذمة القضية.

وأشار المجدوب إلى تسجيل غياب محامي الدفاع عن المتهم الثاني، مقابل حضور محامي الدفاع عن عدد من المتهمين الآخرين، إلى جانب حضور عدد من أهالي شهداء مجزرة سجن أبو سليم، الذين تابعوا مجريات الجلسة.

وأكدت المحكمة، في ختام الجلسة، قرارها بتأجيل القضية إلى الموعد المحدد، مع الإبقاء على حبس الموقوفين، في انتظار استكمال الإجراءات القضائية المتعلقة بالقضية.

وكانت "رابطة شهداء مذبحة سجن أبو سليم" قد طالبت، في كانون الأول الماضي، بالإسراع في ضبط وإحضار جميع المتهمين الواردة أسماؤهم في قرار الاتهام الصادر عن النائب العام، كما أدانت ما وصفته بـ"أي محاولات للإفراج عن عبد الله السنوسي"، المتهم في مقتل 1269 سجينًا.

ومذبحة سجن أبو سليم يُعتقد أنها عملية قتل جماعي وقعت في 29 حزيران 1996، وتُعد من أكبر الانتهاكات التي ارتكبها نظام العقيد معمر القذافي في ليبيا، حيث راح ضحيتها نحو 1269 معتقلًا، معظمهم من سجناء الرأي.

