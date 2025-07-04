ليس إرهابياً.. الكشف عن دافع منفذ هجوم الطعن في فنلندا

وقال المسؤول في الشرطة، ساكاري تومينين، في مؤتمر صحفي: "عندما سُئل الجاني عن أسباب فعلته، أوضح أن البشر جميعاً أعداء، وأن الجميع كانوا يضايقونه".
وأوضحت الشرطة، التي تتهم المشتبه به بأربع "محاولات قتل"، أنه "لا سبب للاعتقاد بأن الدافع وراء هذا العمل هو الإرهاب أو العنصرية".
وأُوقِف المشتبه به، وهو مواطن فنلندي لديه سجل من الجرائم العنيفة، في مكان الهجوم وبحوزته سكين، ولم يُبدِ أي مقاومة.
وأضاف تومينين أن سجله الإجرامي يتضمّن طعن شخص في عام 2023، وثلاث عمليات سطو بسكين في عام 2020.
وطلبت الشرطة تمديد حبس المشتبه به احتياطياً حتى جلسة الاستماع المقررة، الإثنين.
وقع الهجوم، الخميس، قرب مركز تسوّق في مدينة تامبيري على بعد 180 كيلومتراً شمال العاصمة هلسنكي.
وتلقى الضحايا، وهم ثلاث نساء ورجل، إسعافات أولية في مكان الحادث، وهم الآن في المستشفى حيث يُعالجون من "إصابات خطيرة"، وفق الشرطة.
سكاي نيوز
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