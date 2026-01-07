ليس من بينها الأردن.. "نستله" تسحب بعض منتجات حليب الأطفال من 25 دولة بسبب احتمال تلوثها بمادة سامة

09:45 ص

الوكيل الإخباري- قالت شركة "نستله" إنها أصدرت إشعارات لسحب ‌بعض منتجات ‌تغذية ‌الرضع في 23 دولة أوروبية وتركيا والأرجنتين حتى الآن، مضيفةً أنها تكثّف الإنتاج في عدد من المصانع. اضافة اعلان





وأوضحت الشركة أنها تسترجع بعض المنتجات، بما في ذلك تركيبات حليب الأطفال الرضّع من "SMA" و"BEBA" و"NAN"، إضافة إلى منتجات غذائية تكميلية؛ بسبب احتمال تلوّثها بمادة سامة قد تُسبب الغثيان والقيء، وفق ما نقلته وكالة رويترز.



ويشكّل هذا الاستدعاء واسع النطاق لمنتجات "نستله"، الذي بدأ على نطاق أضيق في ديسمبر/كانون الأول، تحدّياً للرئيس التنفيذي الجديد للشركة فيليب نافراتيل، الذي يسعى إلى تحفيز النمو من خلال مراجعة شاملة لمنتجات الشركة بعد فترة من الاضطرابات الإدارية.



وأعلنت الشركة المصنعة لمنتجات مثل "كيت كات" و"نسكافيه" في وقت متأخر من مساء الاثنين أنه لم يتم تسجيل أي حالات مرضية أو أعراض مرتبطة بالمنتجات المستدعاة حتى الآن.



وقال متحدث باسم نستله: "بعد اكتشاف مشكلة في جودة أحد المكونات التي قدّمها مورد رئيسي، أجرت نستله اختبارات على جميع زيوت حمض الأراكيدونيك ومخاليط الزيوت المستخدمة في إنتاج منتجات تغذية الرضع التي قد تكون متأثرة".



وسحبت الشركة دفعات من منتجات "SMA" و"BEBA" و"NAN" في النمسا والدنمارك وفنلندا وألمانيا وآيرلندا وإيطاليا وسويسرا وبريطانيا، محذّرةً من احتمال وجود مادة "السيريوليد"، وهي سم تنتجه بعض سلالات بكتيريا "العصوية الشمعية".



وقالت هيئة معايير الغذاء البريطانية إن "السيريوليد يتميّز بثباته العالي عند درجات الحرارة المرتفعة؛ ما يعني أنه من غير المرجح أن يتلف بالطهي أو باستخدام الماء المغلي أو أثناء تحضير حليب الأطفال، وقد يؤدي تناوله إلى ظهور أعراض المرض بسرعة".



وأفادت وزارة الصحة النمساوية بأن عملية السحب شملت أكثر من 800 منتج من أكثر من 10 مصانع تابعة لشركة نستله، مؤكدة أنها أكبر عملية سحب في تاريخ الشركة.



ونشرت نستله أرقام دفعات المنتجات المبيعة في مختلف الدول التي يُنصح بعدم استهلاكها، مؤكدة أنها تعمل على تقليل أي اضطراب محتمل في الإمداد، مشيرةً إلى أنها حددت المخاطر المحتملة في أحد مصانعها في هولندا.

